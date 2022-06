¿Qué opina Lolita Cortés sobre posible regreso de Jolette a La Academia y de Yahir como conductor?

El próximo fin de semana dará inició la nueva generación de La Academia, con motivo del 20 aniversario de este programa de TV Azteca, donde se dieron a conocer Yahir, Wendolee Ayala, Toñita, Raúl Sandoval, Víctor García, María Inés y otros cantantes. Podrás disfrutar de esta competencia de canto todos los domingos a través del canal Azteca Uno.

La cantante y actriz de teatro musical, Lolita Cortés, regresa como "la juez de hierro" a la nueva generación de La Academia. El panel de jueces, también estará conformado por Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, con la franqueza que la caracteriza, Lolita Cortés comentó que no se andará con rodeos a la hora de dar su crítica a los participantes de la decimotercera generación de La Academia.

"La persona que está ahí criticando te va a decir la verdad, no te voy a decir: 'no te preocupes, para la próxima, échale ganas', yo te puedo asegurar que tal vez no hay próxima, ¿interpretar o ser yo? Ser yo, lo que pasa es que yo no vivo con ese carácter, pero lo que yo pido es lo que yo doy. Yo jamás te voy a pedir algo que yo no pueda dar".

Varios de los ex participantes de La Academia tendrán una participación especial. Mucho se ha dicho que la controvertida Jolette, quien formó parte de la cuarta generación, estaría de regreso. Al respecto, ¿qué opina Lolita Cortés?

¿La aceptaría de vuelta? No, estoy vieja, pero no estúpida.

Recordemos que en aquella generación de este reality musical, Lolita Cortés y Jolette tuvieron varios "encontronazos" al momento de la crítica. En varios programas, "la juez de hierro" le suplicaba al público ya no votar por ella, pues no merecía estar en La Academia.

Por otra parte, el cantante y actor Yahir Othon Parra, uno de los participantes de la primera generación de La Academia, será el conductor de este nuevo programa. De acuerdo con Lolita Cortés, él deberá esforzarse y aprender mucho, para estar al nivel que este proyecto requiere.

"Va a tener que aprender, así como todos los alumnos van a tener que aprender a subir el escenario y como nosotros los críticos vamos a tener que aprender a dar una crítica en este nuevo mundo en donde lo que dices es escuchado".