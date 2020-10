¿Qué opina Mauricio Ochmann sobre las declaraciones de su ex suegro Eugenio Derbez, sobre su ruptura con Aislinn Derbez?

El productor y comediante Eugenio Derbez habló en una reciente entrevista en el programa Suelta la Sopa, sobre la separación que tuvieron su hija Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, asegurando que su hija no quería separarse, señalando a su ex yerno como la persona que tomó esta decisión. Ahora, el actor responde a las declaraciones que hizo su ex suegro.

Eugenio Derbez dijo en el programa de Telemundo: "pasó (su hija Aislinn Derbez) por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo: 'ok, la respeto' y ha trabajado mucho en ella, hoy en día la veo muy contenta, muy feliz". En una entrevista que Mauricio Ochmann concedió a Despierta América de la cadena Univisión, mencionó al respecto:

No sé qué ha dicho (Eugenio Derbez) pero bueno las relaciones aveces son cíclicas, mutan, se transforman. Yo la verdad es que habló todos los días con Ais, tenemos una relación muy linda hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna.

Mauricio Ochmann no le dio mayor importancia a las palabras de su ex suegro Eugenio Derbez y prefirió, hablar sobre su paternidad. Como muchos sabrán el actor tiene dos hijas: Lorenza de 16 años de edad (de su primer matrimonio con María José del Valle) y Kailani, de dos (fruto de su matrimonio con Aislinn Derbez). "Las dos son muy cariñosas, me apapachan mucho. Obviamente para mí el estarlas disfrutando en sus dos diferentes etapas es padrísimo porque puedo estar con Lorenza con sus cosas de adolescente y creo que mi papel es estar ahí pero que ella tome sus decisiones, viva su vida, sus experiencias y que sepa que papá siempre va estar y que puede a recurrir cuando quiera".

Kailani es más atrabancada, más impulsiva, está descubriendo como el mundo, pero también tiene como esta parte muy cariñosa, como que tiene mucho ángel, carisma, creo que hay una mezcla.

Eugenio Derbez se siente culpable por la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Hace ya varios meses Eugenio Derbez, todos sus hijos, su esposa Alessandra Rosaldo y su entonces yerno Mauricio Ochmann, llevaron a cabo un viaje a Marruecos para el reality "De viaje con los Derbez". El productor de televisión cree que en esta viaje comenzaron los problemas entre Aislinn Derbez y Mauricio, los cuales los llevaron a la separación. "Ya que estábamos ahí y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos fue muy fuerte. Fue muy buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias de ahí creo que empezó, de alguna manera, el deterioro en la relación de Aislinn y con Mau", mencionó el comediantea Suelta la Sopa.

Eugenio Derbez contó que ha conversado con su hija Aislinn Derbez sobre esta situación. "Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos, el otro día le dije: '¿tú crees qué, si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?' y me dijo: 'fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo que sí nos hubiéramos acabado separados, tarde que temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante'. Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con este viaje, pero a final de cuentas, creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizá, sucedió en uno".

Anteriormente Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann compartió en una entrevista live streaming con su amigo Odín Dupeyrón, que aunque ha sido un proceso doloroso (su separación), la madurez y el trabajo personal que ha venido haciendo desde hace varios años le han permitido experimentar un separación en paz. "Sobre todo aprendí la perspectiva y la visión de cómo sí te puedes separar bien, cómo sí puedes tener un vínculo padre de familia, de cómo sí se puede, porque generalmente estamos acostumbrados al pleito".

Asimismo el actor resaltó que el poder separarse de Aislinn Derbez en los mejores términos, ha ayudado mucho: "el poder hacerlo en amor y en armonía es otra cosa".