¿Qué opina el cantautor Carlos Rivera, novio de Cynthia Rodríguez, de las comparaciones con Chayanne?

El protagonista de la obra de Broadway "El Rey León", confesó que estuvo a punto de cumplir su deseo de tener un hijo hace algunos años: "de hecho, quería ser papá cuando era muy jovencito, de 18 o 20 años, después dije: 'no espérate tantito', pero creo que hoy es el mejor momento".

El ganador de la tercera generación de La Academia y originario de Huamantla, estado de Tlaxcala, México , señaló que no le gusta compararse con ningún artista , "no quiero ser como ningún artista, quiero ser yo y es algo que tengo claro desde hace muchos años".

En redes sociales el cantante y compositor Carlos Rivera de 35 años de edad, es llamado como " el Chayanne mexicano" o "el nuevo Chayanne" . El intérprete de temas como "Me muero", "Te esperaba", "100 años" y muchas más, ha sido comparado con Chayanne, aclamado cantautor, bailarín y actor puertorriqueño de 53 años de edad, cuyo nombre verdadero es Elmer Figueroa Arce. Pero...¿qué opina al respecto el joven artista?

Francisco Inzunza

