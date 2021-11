¿Qué opina la familia de Carmen Salinas, con respecto a las declaraciones de Azela Robinson?

Carmen Plascencia, nieta de la actriz Carmen Salinas, reaccionó a las declaraciones que dio la villana de telenovelas Azela Robinson, quien opinó que a la también empresaria teatral y política de 82 años de edad, deberían dejarla irse en paz a descansar al lado de sus seres queridos, como su hijo Pedro Ernesto.

En un encuentro con varios medios de comunicación a las afueras del hospital en la Ciudad de México, donde permanece la actriz originaria de Torreón, Coahuila, su nieta manifestó que la familia no se "engancha" con lo que se dice en redes sociales.

La gente desea y entiendo las palabras de la maestra (Azela Robinson) y son los buenos deseos hacia mi abuelita.

Con respecto al estado de salud de la querida Doña Carmelita, compartió que está "en riesgo constante", sin embargo, "hay signos vitales funcionando por ella misma" y que la alimentación vía sonda "la está aprovechando su cuerpo".

Y sobre cuándo podría despertar Carmen Salinas del coma, su nieta Carmen Plascencia declaró: "el neurólogo dice: 'no es imposible que despierte, es un pronóstico difícil, pero no es imposible'".

¿Qué fue lo que dijo Azela Robinson sobre Carmen Salinas?

En una entrevista para el programa "Hoy", Azela Robinson opinó que ante el grave estado de salud de la productora de la obra "Aventurera", lo mejor que puede hacer su familia, es dejarla irse.

"Quiero que se vaya en paz, feliz, tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, el Chatito, con la gente que tanto la amó y la cuidó".

Asimismo externó que si Carmelita Salinas despierta del coma, es probable que ya no pueda volver a trabajar. "Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa a la que tanto ha amado, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá".

Cabe recordar que la noche del pasado miércoles 10 de noviembre de este 2021, la actriz fue encontrada inconsciente en su hogar por una trabajadora doméstica. Fue llevada a un hospital en la Colonia Roma de la Ciudad de México.

De acuerdo con el diagnóstico de los doctores a cargo de su salud, Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral, a causa de la hipertensión que padece desde la muerte de su hijo Pedro Plascencia. Ante esto, la actriz de cine, teatro y televisión entró en coma natural. Su familia no pierde la esperanza de que pronto despierte.