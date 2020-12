¿Qué opinan el ARMY de BTS sobre la posible colaboración con Bad Bunny

Mucho se ha dicho que el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, podría llevar a cabo una colaboración musical con la boy band surcoreana BTS. En una reciente entrevista para el programa "E!'s The Rundown", Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del cantante de música urbana), fue cuestionado la respecto y mencionó lo que tendría que hacer primero antes de trabajar junto a los Idols del K-pop.

"Tengo que aprender a bailar primero, sé bailar, pero no como BTS, cuando aprenda a bailar como BTS, voy a colaborar con ellos", expresó Bad Bunny.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ante la posibilidad de que "el conejito malo" del reguetón tuviera una colaboración con Bangtan Sonyeondan, muchos fans han expresado su opinión al respecto. Una fan de "Los Príncipes del Pop" manifestó en Twitter que a ella no le gusta la música de Bad Bunny, pero si BTS decide trabajar con el reguetonero originario de Almirante Sur, Puerto Rico, apoyara dicha colaboración. "BTS es el que decidirá y nosotras sólo apoyar. por que soy sincera a mí él no me gusta ni un poquito, nada de la música de él, pero como dije y recalcó, son los chicos que decidirán y yo siempre los apoyaré en todo lo que ellos decidan".

Otros fans comentaron: "cada uno con sus gustos, a mí si me gustaría una colaboración. Y si BTS se interesa, igual tenemos que apoyarlos. Los que dicen que 'asco', son los mismos que piden que respeten sus gustos", "no, no, no y más no", "por favor ARMY, así como pedimos respeto por BTS y su música también respetemos a los demás, okey si no les gusta su música y no les parece un cantante, pero no nos ha hecho nada y ha sido respetuoso con BTS, así que merece respeto él y las personas a las que les gusta su música".

Una seguidora de Bangtan resaltó que esta colaboración musical sería sensacional, asimismo mencionó que entre el fandom de BTS y el de Bad Bunny, harían colapsar las listas de popularidad, como las de Billboard. Otra fanática piensa a futuro: "podrían tener una nominación a los Latin Grammy, siendo el primer artista coreano en lograrlo, ¿cómo lo ven de esa forma? Los chicos también ganan, perdón yo amo a BTS, pero también me gusta mucho Bad Bunny".

Los fans de BTS opinan que en dado caso de esta colaboración musical, la letra de la canción sería muy limpia, a comparación de los conocidos temas de Bad Bunny como "Yo perreo sola".

"Se que si colaboraran, será un 'temón', pero si las letras son 'sanas', aunque dudo mucho que los chicos hicieran canciones en doble sentido y es cierto, Bad Bunny tienes que aprender bailar porque si no ellos fácilmente te opacarán". Hasta el momento BTS no ha comentado nada al respecto.

Bad Bunny se corona en Spotify

Por otra parte, Benito Antonio Martínez Ocasio se ha convertido en el artista más escuchado de este 2020 en la plataforma de streaming Spotify, con más de ocho mil millones de reproducciones,, casi la mitad de las mismas procedentes de su último álbum "YHLQMDLG" (Yo hago lo que me de la gana), también el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

El exponente del género urbano de 26 años de edad, hace unos días publicó su álbum "El último tour del mundo" (el tercero que lanza este año), cerrando así una temporada de éxitos en la que recibió nominaciones a los Latin Grammy y los Grammy americanos, fue portada de la emblemática revista Rolling Stone y actuó en la Super Bowl junto a Shakira. "Estamos muy contentos con este nuevo proyecto, estoy muy emocionado, es más música para más gente, algo diferente. Es totalmente diferente de 'YHLQMDLG', con mucho amor, trabajé en esto los últimos ocho meses, cuando saqué mi álbum pasado, creo que fue cuando empecé a trabajar en este álbum", contó Benito en "E!'s The Rundown".