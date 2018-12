¿Qué opinó Kate del Castillo sobre Angélica Rivera?

A su llegada a México, la actriz Kate del Castillo convocó a una rueda de prensa donde habló sobre su polémico encuentro con Joaquín Guzmán, asimismo habló del ex presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

Uno de los reporteros en dicha rueda de prensa, cuestionó a Kate del Castillo si consideraba que su opinión sobre la famosa "Casa Blanca" de Angélica Rivera, en ese entonces Primera Dama de México, tuvo que ver con su persecución política (como la describió la misma Kate).

Primero, no creo, no fui la única que hizo declaraciones, y no creo que tenga absolutamente nada que ver. ¿O sí? (cuestionando a uno de sus abogados).