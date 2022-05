"Que para qué me caso, ya estoy ruca", Mara Patricia Castañeda responde a las críticas por su boda

Mara Patricia Castañeda, una de las periodistas de espectáculos más reconocidas de México, contrajo matrimonio con el empresario Iván Martínez, a quien conoció en el 2015 y posteriormente, su amistad se transformó en una linda relación amorosa. La también coordinadora de Televisa Espectáculos recibió el anillo de compromiso hace casi dos años.

Ambos sorprendieron al dar a conocer su boda civil, la cual se celebró el pasado 30 de abril de la manera más sencilla; solo estuvieron una juez y dos testigos. A través de redes sociales, Mara Patricia Castañeda ha recibido muchas críticas por haberse casado por segunda ocasión. En una entrevista para la revista TVyNovelas, manifestó al respecto:

Me han dicho de todo, que ojalá no me salga gay o que si es empresario no vaya a salir como Larry, el de Ninel Conde, que para qué me caso, que ya estoy ruca, una serie de cosas.

Ante los comentarios negativos por su boda civil con Iván Martínez, la conductora de televisión, de 56 años de edad, así respondió: "que digan lo que quieran, yo soy una mujer feliz".

En la entrevista antes mencionada, Mara Patricia Castañeda, ex esposa del cantante mexicano Vicente Fernández Jr. (uno de los hijos del fallecido Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán"), manifestó que si tenía la esperanza de volver a tener un hombre a su lado y casarse. Dejó muy en claro que la mala racha que pasó en el terreno amoroso, no significaba que su vida fuera todo el tiempo estar sola.

"Y tampoco hay que provocar que tu vida sea de esa manera, en principio guardaba la esperanza de estar tranquila, contenta y feliz, de llegar a ese punto, de pronto me encuentro con Iván y me proporciona esa tranquilidad y esa estabilidad, soy la más feliz".

Asimismo, compartió que no hay planes de una boda religiosa, porque su esposo Iván Martínez ya lo hizo anteriormente. "Hay anulaciones, pero soy muy católica, y es como si Iván le dijera a Dios: 'la que te traje primero no es, esta es la efectiva', y la verdad, no se me hace cómodo".

Te recomedamos leer:

Cabe recordar que la semana pasada, a través de su canal en YouTube, Mara Patricia Castañeda compartió cómo comenzó su historia de amor, así como imágenes de su sencillo boa civil con Iván.

"No había mucho más qué pensar, lo que más deseábamos era estar legalmente constituidos como una familia, aquí el resultado; a la unión acudieron solo cuatro testigos, cuatro cómplices y hoy, las dos familias juntas, nunca pierdan la esperanza y la fe, Dios los bendiga".