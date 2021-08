¿Qué parentesco hay entre Consuelo Duval y María Dussauge Ortiz, actriz de la época de oro del cine mexicano?

Consuelo Duval, cuyo nombre verdadero es María del Consuelo Dussauge Calzada, proviene de una gran familia de artistas. Para empezar, la actriz y comediante mexicana, recordada por su personaje de "Federica Dávalos de P. Luche" (en la exitosa serie de televisión "La Familia P. Luche"), es hija de los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Calzada Vidal; cabe resaltar que su progenitora fue la intérprete exclusiva del compositor y pianista Agustín Lara de 1952 a 1955.

Además Consuelo Duval tiene gran parentesco con María Dussauge Ortiz (hermana de su papá José Antonio), una de las célebres actrices de la época de oro del cine mexicano (conocida artísticamente como María Duval), quien trabajo al lado de Mauricio Garcés, Eulalio González Ramírez "El Piporro", Gaspar Henaine "Capulina" y varias estrellas más del cine.

Además la tía de Consuelo Duval obtuvo mucha fama y éxito como intérprete de boleros y canciones rancheras; con su voz tipo Soprano, además de su talento actoral y belleza, conquistó al público. El crítico teatral Armando de María y Campos escribió en aquella época: "María Duval, también muy bella, posee una voz encantadora y será, sin duda, una gran tiple (Soprano)".

Consuelo Duval heredó la belleza de su mamá y de su tía María Duval. Foto: Instagram @consueloduval

La actriz y cantante María Duval es originaria de Querétaro; actualmente tiene 84 años de edad y está alejada de los reflectores; desde siempre se caracterizó por ser muy hermético con su vida privada.

Hace ya varios años manifestó en una entrevista: "en mi vida personal he tenido momentos tristes, desagradables, y prefiero no acordarme de ellos, de una cosa sí estoy contenta, de que en mi vida no hayan ocurrido tragedias, ojalá que Dios conserve así mi vida, eso es lo que más deseo".

Asimismo María Duval manifestó vivir feliz "por lo que he logrado en mi carrera, por la salud de mi familia, por la tranquilidad y estabilidad económica que he alcanzado".

Por otra parte, en varias entrevistas Consuelo Duval ha dicho que su nombre artístico es honor a su tía María Dussauge Ortiz.

Leer más: A sus 92 años de edad, Queta Lavat enseña a nuevas generaciones cómo ser tiktoker, sin caer en vulgaridades