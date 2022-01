¿Qué pasará con la serie de Vicente Fernández, protagonizada por el actor Jaime Camil?

La música tradicional mexicana perdió a uno de sus grandes intérpretes, Vicente Fernández. El patriarca de una de las dinastías más respetas y queridas, falleció en diciembre pasado a la edad de 81 años, dejando un hueco en la industria musical que nadie jamás podrá llenar. Unos meses antes de su deceso, una productora colombiana inició las grabaciones de la serie sobre "El Charro de Huentitán", protagonizada por el actor Jaime Camil.

Ante la muerte del papá de Alejandro Fernández "El Potrillo", dicho proyecto sigue su curso y se espera su estreno durante este 2022. La serie de Vicente Fernández es producida por Caracol Televisión, tendrá su estreno en Netflix y estará conformada por 36 capítulos.

Contará parte de su infancia en su natal Huentitán El Alto, estado de Jalisco, México, así como su camino a convertirse en uno de los grandes ídolos de la música.

En una entrevista vía telefónica con El Universal, Catalina Porto, Gerente Ejecutiva de Caracol Televisión y presidenta de Caracol Estudios México, manifestó que añoraba con el día del estreno, tener a Don Vicente Fernández y que pudiera ver la serie completa.

Ha sido muy triste para nosotros, también creemos que realmente para nosotros eso no cambia mucho las cosas.

Las grabaciones dieron inicio el pasado 27 de septiembre, casi dos meses después de que Don Chente fuera hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Catalina Porto tiene previsto finalizar con las filmaciones en febrero próximo.

Asimismo externó que tras la muerte del intérprete de temas como "Acá entre nos", "El Rey" y muchas más, no han hablado muchos sobre la esperada serie, "porque no queremos que se interprete de la manera incorrecta, esto no lo vemos como una oportunidad, sino todo lo contrario".

Mucho antes de sus problemas de salud, el abuelo de los también cantantes Camila y Alex Fernández, llevó a cabo varias horas de videollamadas con Catalina Porto y parte de su equipo, para compartirles varias historias de su vida y poder realizar la serie.

En agosto pasado Don Vicente Fernández sufrió una caída desde su altura en su hogar, en el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fue trasladado de emergencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara. Posteriormente, al ser sometido a varios estudios, los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios.

Dicho síndrome le ocasionó otros problemas de salud, permaneciendo más de cuatro meses en el hospital, donde finalmente falleció el 12 de diciembre de 2021, justo cuando en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con el parte médico, falleció a causa de una falla multiorgánica por el Síndrome de Guillain-Barré; fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.