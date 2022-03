¿Qué pasó con Camelia la Texana? Los Tigres del Norte lo cuentan en secuela de "Contrabando y traición"

En la canción se narra como el vástago de aquella mujer de armas tomar, cobra venganza asesinando a los ex compañeros de su progenitora : "lo han visto por todas partes recorriendo carreteras, buscando a los delincuentes, compañeros de Camelia, sigue vengando a su madre, su madre que fue Camelia".

Pero la historia de Camelia la Texana no termina aquí . Hay una tercera parte de la historia contada en el corrido "El hijo de Camelia" , el cual fue grabado por Los Tigres del Norte en 1977 y que formó parte de su álbum "Vivan los mojados".

"La banda la perseguía en la unión americana, también mandaron su gente a buscarla hasta Tijuana. Solo Dios podría salvar a Camelia, la Texana. Una amiga de ella dijo: 'señores, yo no sé nada, pero dicen que la vieron cerca de Guadalajara, mentando a Emilio Varela y dicen que hasta lloraba'", cantan Los Tigres del Norte en este corrido.

Dicha canción cuenta las hazañas de "Camelia la Texana" , una mujer de carácter fuerte y que no permitió la traición de nadie, ni siquiera del hombre que amaba, Emilio Varela . El compositor Ángel González (originario del poblado Basúchil, municipio de Guadalupe, estado de Chihuahua, México), aclaró en su momento que la historia de este corrido era imaginaria, aunque utilizó nombres verdaderos de personas involucradas en el narcotráfico.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.