¿Qué pasó con la actriz Gaby Ruffo?

Gaby Ruffo como ya es sabido es hermana de la reina de las telenovelas Victoria Ruffo, conocida también como "muñequita del pastel" fue uno de los grandes iconos en los años 90 gracias al programa de concursos 'TVO'.

Antes de ser conductora de televisión fue actriz de telenovelas su primera aparición en la pantalla chica fue a lado de su hermana en el melodrama "Quiéreme siempre" a la edad de 14 años.

Para 1990 se convirtió en conductora del exitoso programa infantil 'TVO' por el cual es mejor recordada durante dos años consecutivos grabó tres discos, algunos temas como "Una estrella más" el cual es de su autoría.





Tiempo después participo en otro programa de concursos llamado "Llévatelo" al lado del fallecido Paco Stanley, en ese mismo año participo en el programa "Al derecho y al Derbez" junto con su ex cuñado Eugenio Derbez.





¿A QUE SE DEDICA ACTUALMENTE?

La presentadora actualmente fue co-adaptadora de la telenovela "Mi marido tiene familia" la cual protagonizaban Zuria Vega y Daniel Arenas y en "El Color de la pasión"



Además, mantiene una linda relación con su hermana Victoria Ruffo ya que cuentan con el mismo círculo de amigos cabe mencionar que en sus redes sociales podemos verla muy unida con su sobrino José Eduardo Derbez con quien trabajo en un programa de radio infantil.

LA NOTICIA DE IMPACTO DE VICTORIA RUFFO

Victoria Ruffo confirmó su regreso a la pantalla chica y además la segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas, producción de Televisa que la actriz protagonizó en 2012.

Será con el nombre de “Los Chavero” que además de Ruffo, los actores Alejandro Nones, José María Torre y Mane de la Parra, volverán a reunirse en un set bajo la dirección del productor José Alberto Castro.

“La historia continua...... #Los Chavero Próximamente”, escribió Victoria junto a uno foto de la reunión que tuvieron los actores para consolidar este proyecto.

Tras el feliz anuncio, diversos seguidores de la mexicana no han parado de pedir que se integre a la telenovela el cubano César Évora empleando el hashtag #UnCesarParaVictoria, con la finalidad de volver a ver a los actores como pareja.

La única incógnita que ha surgido a raíz de esta noticia es que Ernesto Laguardia, quien era el antagónico en el melodrama de 2012, se encuentra trabajando en otra televisora, por lo que se desconoce si participará en esta segunda parte.



DÍA INTERNACIONAL DE VICTORIA RUFFO

La actriz Victoria Ruffo celebró el Día Internacional de Victoria Ruffo, que todos los años le festejan sus fans el 2 de junio. Estuvo acompañada por su esposo Omar Fayad.

En el espacio de "Todo para la Mujer" dijo que "es muy bonito porque la verdad desde niñitas y niñitos hasta los más viejitos y, gente de mi generación y más chavos, pues es emocionante que sigan tu trabajo".

Agregó que de alguna manera puede llegar a sus fans, a través, de su trabajo y una pantalla a todas las edades.

Gracias a Dios me he dedicado mucho a la televisión, me dediqué más a la televisión que a otros medios y la televisión pues llega a todo el mundo, entonces hasta los lugares más locos que yo pueda imaginarme está la novela y la ven. Hay muchas gentes de Rusia, de Grecia, de Italia", expresó.

