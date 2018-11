Marcela Basteri, madre de Luis Miguel murió, asegura biógrafo

Marcela Basteri no aparecerá en la segunda temporada de la serie Luis Miguel, debido a que la mamá del cantante murió en 1986, reveló el periodista Javier León Herrera, quien fue el encargado de escribir la biografía del cantante, biografía en la que estaba basada la exitosa serie de Netflix.

El escritor Javier León Herrera concedió una entrevista a un programa de espectáculos donde explicó que, después de realizar una investigación, los resultados arrojaron que Marcela Basteri había fallecido

Que no quepa la menor duda de que Marcela Basteri murió, déjenla descansar en paz. Es de esas cosas que a uno le gustaría estar equivocado, pero no es así, no te puedo decir los detalles de la muerte, pero no hay duda de lo que pasó.