¿Qué pasó en el episodio estreno de "In the SOOP: Friendcation", con V de BTS y todo el Wooga Squad?

A través del canal de televisión surcoreano JTBC y de la plataforma de streaming Disney+, se llevó a cabo el esperado estreno de "In the SOOP: Friendcation", un reality show (spin-off de "In the SOOP") producido por HYBE y protagonizado por el Wooga Squad, conformado por Choi Woo Shik, V de BTS, Park Hyung Sik, Park Seo Joon y Peakboy. Como era de esperarse, el primer episodio tuvo muy buenos niveles de audiencia.

"In the SOOP: Friendcation", fue producido por V de BTS, y filmado durante el pasado invierno en Goseong, un condado en la Provincia de Gangwon, Corea del Sur. Este spin-off solo tendrá cuatro capítulos y serán transmitidos los días viernes por Disney+.

¿Qué ocurrió durante el capítulo estreno de "In the SOOP: Friendcation"? Al inicio del episodio Kim Taehyung cita a su famoso grupo de amigos en el edificio de HYBE, para una "reunión de emergencia" y planificar esta nueva aventura del Wooga Squad.

Cabe mencionar que el personal de HYBE, recibió una llamada de V para contarles sobre la idea de este viaje y luego de una reunión, prepararon un equipo de cine.

"Solo mostrémosle a la gente, lo bien que nos llevamos en este programa", comentó el actor Choi Woo Shik. El escuadrón de mejores amigos, planeó divertidas actividades: pescar, hacer una deliciosa barbacoa, patinar sobre hielo, usar pijamas a juego y más. Tae resaltó que la idea de esta repentino viaje, era crear nuevos recuerdos junto a sus mejores amigos.

El Wooga Squad durante su "reunión de emergencia". Foto: HYBE

Durante la "reunión de emergencia", el actor y cantante Park Hyung Sik, mencionó que él se uniría al viaje hasta el segundo día y estaría hasta el tercero, debido a unos compromisos laborales. Por su parte, Choi Woo Shik llegó a Goseong la noche del primer día de estas vacaciones.

Este repentino viaje lo comenzaron V de BTS, Park Seo Joon y Park Hyung Sik, quienes viajan en auto desde Seúl hasta Goseong. Durante el trayecto, disfrutaron de buena música y se detuvieron para comer.

Al llegar a la vivienda donde se hospedaron, hacen un recorrido para conocer cada rincón de este lugar, desempacan sus maletas, toman una siesta y van a una tienda de conveniencia para comprar diversos víveres. La cena de la primera noche estuvo a cargo del actor Park Seo Joon, quien cocinó a sus amigos bistec.

El Wooga Squad de compras. Foto: HYBE

Luego de esta deliciosa cena y limpiar la cocina, se tomaron unas fotografías y se entretuvieron con un juego de mesa, donde la persona que perdía, recibía, por parte del ganador, un golpe en la frente con uno de los dedos de su mano. En una parte del juego, V le da un divertido golpe con su mano a Peakboy, a sugerencia de Park Seo Joon.

Peakboy, V de BTS y Park Seo Joon. Foto: HYBE

El primer episodio de "In the SOOP: Friendcation", termina con la llegada de Choi Woo Shik, quien es considerado el alma de la fiesta, "nunca pierde su lado romántico y su humor", se lee en la descripción del próximo capítulo.