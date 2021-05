¿Qué pasó entre Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez?

Hace algunos años, la noticia de que Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez habían terminado su relacióna tomó a todos por sorpresa.

Y es que la pareja que hacían Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras era una de las más sólidas en el mundo del espectáculo, tanto que muchos ya los hacían camino al altar y formando una familia.

Pese a ello, los corazones de muchos fanáticos se partieron por la mitad a finales de 2018 , cuando se confirmó que la ex pareja ya no estaba junta.

Ana Brenda Contreras cuenta con una impecable carrera como actriz en México, actuando en distintas telenovelas como ‘Teresa’ y ‘Corazón Indomable’, y en el teatro como ‘Mentiras: El Musical’ y ‘Timbiriche’.

El siguiente paso entonces sería un proyecto en el extranjero, tal como la actriz lo consiguió al interpretar a Cristal en la serie estadounidense ‘Dinasty’, por lo que tuvo que viajar a Atlanta para las grabaciones.

Pese a que el debutar en Estados Unidos había sido un sueño para Ana Brenda Contreras, al final resultó siendo lo contrario, pues la grabación de la serie la mantenía apartada de sus seres queridos.

Había sido la larga distancia y la falta de tiempo para comunicarse con Iván Sánchez lo que empezó por deteriorar la relación, misma que a finales de 2018 se confirmó que había terminado.

“Cuando me mudé a Atlanta, lo que yo creía que era mi sueño en la vida, resultó que no lo fue; empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión por estar en una ciudad donde no conocía a nadie, mi papá se acababa de morir, yo acababa de terminar una relación larga y estable por culpa de la distancia”, dijo para una revista.

Fue tiempo después que el escándalo se desató, luego de que Iván Sánchez fuera captado en un yate junto a la también actriz Camila Sodi, lo que supuestamente habría molestado a Ana Brenda Contreras al grado de dejar de seguir a su ex en redes sociales, aunque ella afirmó que las fotos no le afectaban.