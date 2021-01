"Que pervertido salió el viejito", surgen más videos de Vicente Fernández tocando senos de sus fans

Don Vicente Fernández, uno de los grandes exponentes de la música ranchera y uno de los artistas más populares de México, se encuentra metido en una gran controversia tras unos videos que fueron publicados en redes sociales, donde supuestamente acosa a sus fans al tocarle sus senos al momento de tomarse una fotografía con él.

En TikTok una joven publicó un video donde aparece junto a Vicente Fernández y otras dos personas más, quienes se toman con el padre de Alejandro Fernández "El Potrillo", la fotografía del recuerdo en una visita que hicieron a su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zuñiga, estado de Jalisco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al posar ante la cámara "El Charro de Huentitán" coloca su mano derecha en el seno de su fan. "Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo", expresó esta joven en un nuevo video que publicó en su perfil en TikTok, contando que esas imágenes son del 2017.

No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo.

Tras esta controversia con respecto al patriarca de la Dinastía Fernández, surgieron otros videos en redes sociales donde el cantante quien cumplirá 81 años de edad el próximo mes de febrero, realiza esta misma acción. Una joven de nombre Miranda, publicó en TikTok un video donde expresó: "no es la única, a mi tía también", haciendo referencia que la joven antes mencionada, no ha sido la única tocada indebidamente por el esposo de Doña Cuquita.

Leer más: ¿Quiénes son los hijos de Vicente Fernández?

"Que pervertido salió el viejito", agregó en su post. Asimismo Elisa Beristain, conductora del programa "Chisme no like", compartió otro video similar donde manifestó: "Vicente Fernández y su mano mal portada y fuera de lugar, está vez la seguidora está en compañía de quién parece ser su pareja".

Hasta el momento Don Vicente Fernández ni nadie de su familia ha comentado algo al respecto.

"Se aprovecha de que es famoso", "en la cara se le ve al señor la satisfacción de lo que esta haciendo", "si sabía lo que hacía y si es la mano de él, pero si es verdad que la chica no hace nada ni se queja", "el ser famoso no le da derecho a faltar al respeto, agradecido debería de ser tener fans jóvenes", "se me hace raro que la muchacha no dice nada, ni se ve que se moleste", "claramente se ve su mano de viejo mañoso y ella tal vez no supo que hacer, yo mínimo me paro o le quito la mano", "que viejo tan maleducado y aprovechado, yo que la chica le hubiera dado un bofetón", fueron algunos de los comentarios en el video compartido en nuestra cuenta de Instagram.

Leer más: Siguen las influencias: Pepillo Origel dice que Vicente y Alejandro Fernández se vacunaron contra el Covid-19

Ante las críticas hacia ella por no haber hecho nada en el momento, la joven explicó que el día que conocieron a Don Vicente Fernández en su rancho Los Tres Potrillo, "yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom".