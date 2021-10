"Que reconozca que tiene una hija", anhelo de Ana Lilia Aréchiga, antes de que Vicente Fernández muera

Por varios años una mujer llamada Ana Lilia Aréchiga, asegura ser la hija no reconocida de Don Vicente Fernández. Ha manifestado haber nacido cuando "El Charro de Huentitán" no era tan famoso. Ante los problemas de salud del Patriarca de la Dinastía Fernández, anhela poder estar a su lado y espera su pronta recuperación.

En una entrevista para el canal de YouTube Shy Gutiérrez, la presunta hija no reconocida de Don Vicente Fernández de 81 años de edad, comentó que lo único que queda, es pedirle a Dios por la recuperación de ídolo de la música ranchera. "Yo no puedo decir nada (sobre su salud), porque no tengo comunicación con él".

Ana Lilia Aréchiga espera que aún no sea el momento de partir de Don Chente: "le pido a Dios que esté no sea su tiempo todavía, para que me dé permiso de poder conversar con él, no quiero fama, solo que reconozca que tiene una hija y que esta hija no está mintiendo, ni le está pidiendo nada".

Asimismo dejó muy en claro no querer parte de la herencia de su supuesto padre, solo que sea reconocida como tal.

No me interesa estar en su testamento, porque ese señor es mi padre desde que no era nadie, lo famoso, el apellido y las regalías son de la esposa y de los hijos, no necesito su dinero.

Ana Lilia Aréchiga expresó que solamente desea "saber qué se siente abrazar a tu padre", es todo lo que pide: "nunca les voy a quitar nada".

¿Cómo sigue la salud de Don Vicente Fernández?

La leyenda viviente de la música mexicana tiene casi dos meses en el Hospital Country 2000, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En agosto pasado sufrió una fuerte caída desde su altura en su Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga. Fue trasladado al nosocomio antes mencionado y sometido a una cirugía por una lesión cervical. Posteriormente los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré.

A raíz de dicho síndrome, ha tenido otros problemas de salud que lo mantienen hospitalizado. En el más reciente parte médico de Don Vicente Fernández, se informó que aún permanece en terapia intensiva, por el tipo de cuidados que requiere. "El estado neurológico es de despierto, con interacción constante con su familia y equipo médico".

La respiración del cantante se encuentra a través de traqueostomía, con períodos intermitentes de apoyo y con respiración espontánea, continuando su rehabilitación pulmonar para lograr un mayor esfuerzo respiratorio efectivo.

