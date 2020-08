¿Qué representó para el ARMY de BTS el lanzamiento de "Dynamite"?

BTS estrenó su nueva canción "Dynamite" y como su nombre lo dice, es toda una dinamita musical; se trata de una divertida canción de disco-pop con un mensaje de esperanza, para todos aquellos que están pasando por un momento difícil debido a la pandemia del COVID-19. La letra transmite felicidad y confianza para crear una canción sanadora para todos.

BTS eligió "Dynamite" precisamente por esa energía, un cambio total a lo que el ARMY había escuchado en su álbum "Map of the Soul: 7", donde la agrupación construyó un camino de sombras y sueños cumplidos, discusiones y amistades restauradas, el tiempo y el paso del mismo. Ese camino ahora está fracturado (ante la contingencia sanitaria) moviéndose en varias direcciones y "Dynamite", es uno de esos nuevos caminos. Durante la conferencia de prensa previa al lanzamiento de este nuevo sencillo (previo al lanzamiento del nuevo álbum), RM se refirió a "Dynamite" como el "proyecto de recarga de BTS", comparando la canción con un rayo de luz que aparece a través de los días difíciles.

Con "Dynamite", BTS buscó alegrar y reconfortar al ARMY...¡y así lo han logrado! A través de Twitter varias fans de "Los chicos a prubea de balas", compartieron con El Debate sus sentimientos y emociones a raíz de este lanzamiento musical, que ha causado gran sensación alrededor del mundo.

Una ARMY de nombre Estefany Reyes compartió: "la verdad yo me sentí muy feliz y motivada, porque ellos siempre entregan toda su pasión en sus canciones y MV, ellos lo dan todo por su fandom, además con esa canción ellos nos dan un motivo para ser felices en estos tiempos difíciles". Otra fan de BTS manifestó que en medio de estos días complicados donde la humanidad está luchando por salir adelante, "esta canción hizo que me olvidara por un momento de todo lo malo, esa es la magia de BTS, te ilumina el mundo, te ilumina la vida como dinamita".

El ARMY de BTS manifestó que estamos pasando por una situación bastante complicada y que cada día "hay como miedo en las calles y las noticias no son muy positivas, 'Dynamite' lo sentí como un apoyo y alegría pura de su parte".

Una ARMY mexicana hizo especial énfasis en esto:

Es una canción que te transmite ánimo y alegría, en estos momentos muchos estamos aprendiendo otra faceta de nosotros, confrontando nuestros miedos e inseguridades, pero internamente vive la persona alegre y que busca seguir brillando, no somos solo oscuridad.

Por su parte, una ARMY de nombre Patty contó a El Debate que estos días han sido difíciles para ella y su familia: "las cosas con la pandemia se complicaron y nos está dejando muy desgastadas, pero con la música de BTS nos dan una esperanza de ver la vida de una forma distinta para seguir luchando, es momento de ver la chispa e iniciar nuevos caminos".

El fandom de BTS considera que con "Dynamite", los Idols se han superado así mismos, al tratarse de a primera canción que lanzan completamente en inglés. De igual manera han expresado su fascinanción con la coreografía y los atuendos que usan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en las diferentes escenas del MV oficial.

La vida es como la dinamita, más que una canción alegre, te deja un mensaje muy positivo, reconfortante. Además el ritmo, la coreografía, el concepto, le suman algo único y diferente, es una canción que yo escucho cuando me levanto para tener energía.

Todo lo que el ARMY nos hizo el favor de compartir, concuerda con lo que dijo Suga durante la conferencia de prensa del pasado 21 de agosto (que se llevó a cabo de manera virtual), momentos antes del lanzamiento de la nueva canción: "es un disco-pop alegre con un mensaje de confianza y felicidad, es como si después de caer al suelo estuvieras intentando levantarte de nuevo, así es esta canción, incluso si estás pasando por momentos difíciles, hagamos lo que podamos en nuestros lugares y encontremos la libertad y la felicidad a través del baile y la música".

Al día de hoy el MV "Dynamite" de BTS tiene más de 167 millones de reproducciones en YouTube. Foto: Big Hit Entertainment

Una fan de Bangtan también nos compartió: "me encantó esa canción porque me motivó a muchas cosas, me puse a bailar como loca aunque no me sabía la coreografía y me recordó todos los momentos tristes, pero también me recordó que los superé y que fui fuerte".

Rossi, ARMY de BTS, expresó que antes y después del lanzamiento de "Dynamite" vivió una montaña rusa de emociones. Para la premiere del MV preparó café, popcorn, helado y hasta pollo a la brasa: "una combinación poco saludable en la noche, pero amé cada segundo de espera".

Estoy agradecida que en estas circunstancias tristes podamos encontrar motivos para seguir adelante. Una canción como 'Dynamite' me dio un día muy feliz hoy y creo que a muchas personas alrededor del mundo también, así que gracias BTS por darnos música maravillosa.

Por cierto ARMY, gracias a todo el esfuerzo que pusieron, el MV "Dynamite" de BTS oficialmente tiene el histórico récord en YouTube del mayor número de reproducciones en 24 horas. Este 23 de agosto YouTube dio a conocer que el MV obtuvo 101,1 millones de vistas en 24 horas desde su lanzamiento, rompiendo el récord general establecido por "How you like that" de BLACKPINK con 86,3 millones de vistas.

¡Muchas felicidades ARMY!

