Qué se hizo Itatí Cantoral que se mira super bien y hasta diferente en esta foto

Itatí Cantoral de 47 años de edad, está causando revuelo en estos momentos en las redes sociales, esto después de haber aparecido con un vestido en color rosa recto hasta la rodilla, con el cual se le ve una figura digna de una muñeca, pues se puede ver perfectamente perfilado todo su físico.

En la foto se puede ver a Itatí Cantoral, resplandeciente frente a un remolque posando con su vestido y una sonrisa con el que deja en claro que todo está bien para ella en estos momentos, pues más que nada se ha dedicado a trabajar demasiado, por lo cual está contenta, pues eso la anima, ya que desde muy joven empezó a trabajar, por lo que ya se acostumbró a este ritmo.

Más de 23 mil likes alcanzó la actriz mexicana en la foto, donde se le ve como una verdadera diva, pues ella contrario a otras famosas, ha preferido alejarse de los escándalos y hacerle saber a los medios que lo más importante es hablar de sus nuevos proyectos, pues quiere mantener su vida privada alejada del que dirán algo que le aplauden.

"Eres mi amor platónico itatic_oficial oficial me encantas", "No te duele tu carita de cargar con tanta belleza?", "En su belleza confía SIN DUDa Lo guapa que vas a estarrr!", "Cuando me siento fatal, ya no sé que hacer, ni a donde ir, lo que hago es fijarme en ti y así te siento muy cerquita de mi. Por tu eres el ángel que quiero yo", escriben las redes a Itatí Cantoral.

Otra de las cosas que llaman la atención de Itatí Cantoral como persona es que siempre ha sido una gran madre, pues a pesar de ser una mujer soltera en estos momentos, saca adelante a sus hijos, pues para ella son primordial ante todo y es que aunque su carga de trabajo sea pesada, ella sabe muy bien darles el tiempo necesario.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que los secretos para cuidar esa figura es que la hemos visto hacer ejercicio en sus ratos libres, por lo que no dudamos en que cuide demasiado su alimentación.