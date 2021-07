¿Qué se hizo Sofía Castro en sus labios? ¿Algún arreglo estético? La hija de Angélica Rivera responde

La joven actriz de teatro y televisión Sofía Castro compartió en las stories de su cuenta en Instagram, una fotografía donde sus labios lucen más abultados de lo normal. Ante esto muchos de sus seguidores aseguraron que la ex hijastra del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se había sometido a un tratamiento estético.

Luego de las afirmaciones de algunas personas con respecto a una cirugía estética, Sofía Castro (hija del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro y de la actriz de telenovelas Angélica Rivera), publicó un video donde aclaró las preguntas de sus seguidores.

Sofía Castro lució unos labios más abultados en esta fotografía.

La sobrina de la gran actriz Verónica Castro (mamá del cantante Cristian Castro, fruto de la relación que tuvo con el comediante Manuel "El Loco" Valdés), negó haberse realizado en sus labios algún tratamiento de belleza, simplemente el lipstick que estaba usando lograba el efecto de tenerlos más carnosos.

Ya me preguntaron que si me inyecté la boca, ¡no!, no es el filtro, no me inyecté, de verdad es el lipstick de Víctor Guadarrama.

Posteriormente el maquillista reafirma lo dicho por Sofía Castro, "está increíble, (el lipstick) te hincha la boca en dos minutos y te dura todo el día".

Y con respecto a las cirugías estéticas, anteriormente en un encuentro con los medios de comunicación, la hija de Angélica Rivera (ex Primera Dama de México), manifestó no tener nada en contra de estos tratamientos, sin embargo, dijo que por el momento no ha recurrido a estos.

"Creo que cuando algo no te gusta si lo puedes cambiar qué mejor, yo no me hecho nada, el día que me haga algo se los diré", mencionó.

Por otra parte, la actriz Sofía Castro forma parte del elenco de la serie "Malverde: el santo patrón", una súper producción de Telemundo protagonizada por el cantante y actor Pedro Fernández; cabe recordar que en un principio este proyecto sería estelarizado por Fernando Colunga.

Meses atrás Sofía Castro comentó al respecto: "un proyecto que me tiene muy contenta, muy entusiasmada, muy ilusionada y muero porque conozcan a 'Lucrecia Luna', así que espérenla muy pronto porque, de verdad, todo el equipo de Malverde está poniendo todo el corazón, además de que me la estoy pasando bomba".