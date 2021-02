¿Qué siente Julián Gil que su hijo Matías llame "papá" al nuevo novio de su ex Marjorie de Sousa?

Marjorie de Sousa tiene hoy en día una relación amorosa con el empresario mexicano Vicente Uribe; recientemente surgieron rumores de que este noviazgo de la actriz venezolana van tan bien, que su hijo Matías llama "papá" a su nueva pareja sentimental. Como muchos sabrán, Matías es fruto de la relación que tuvo la protagonista de telenovelas, con el actor argentino Julián Gil.

En un encuentro que tuvo Julián Gil con varios medios de comunicación a su salida de Televisa, fue cuestionado sobre su sentir, ante los rumores de que su hijo Matías Gregorio Gil De Sousa, llamará "papá" a otra persona. El galán de telenovelas resaltó que siempre pensará primero que nada en la salud mental de su hijo, señalando que lo más importante para un niño es tener la figura paterna y la figura materna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Todos estamos conscientes y sabemos que la figura paterna que soy yo, no puede estar, no está porque me 'borraron del mapa', o sea, borraron a papá, eso lo saben. La mamá de Matías decidió borrar a papá.

El actor nacido el 13 de junio de 1970 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, comentó que si él no puede estar presente en la vida de su hijo Matías, por la situación que ya muchos conocen, "¿por qué le vamos a privar al niño que tenga una figura paterna?". Ante esto Julián Gil manifestó estar totalmente de acuerdo que su hijo llama "papá" a otra persona, en este caso, a la nueva pareja sentimental de Marjorie de Sousa.

Leer más: Triste celebración de Julián Gil, alejado de su hijo Matías y sin su patria potestad

"Estoy completamente de acuerdo que sea José, Pedro, Diego, Vicente, el que sea que esté en la vida de Matías, que tenga una relación linda, hermosa y que el niño le diga 'papá', porque a mí no me lo va a poder decir porque soy ajeno, el niño me va a ver como una figura ajena, para mí, la verdad, si él (Vicente Uribe) va a estar presente en su vida y va a ser la figura paterna, adelante".

A principios de octubre de 2020, se dio a conocer que la actriz Marjorie de Sousa había logrado quitarle a su ex pareja sentimental Julián Gil, la patria potestad de su hijo Matías. En aquel momento el actor de 50 años de edad, señaló que su hijo Matías "es hoy en día huérfano de un padre vivo, yo estoy vivo". El galán de telenovelas dijo en un video que compartió en sus redes sociales, que siempre ha querido ser una padre presente para su pequeño hijo, sin embargo, "se me ha desvinculado completamente del niño, de su vida, desde su crianza".

Actualmente Julián Gil tiene un noviazgo con la bella mexicana Valeria Marín, una reconocida periodista deportiva. En su encuentro con los medios de comunicación, también fue cuestionado si le gustaría tener más hijos con su novia Valeria. El actor contó que aunque le fascinan los niños, tener un bebé no prioridad por el momento en su relación amorosa, ya que están llevando su noviazgo paso a paso.

Leer más: Patricia Ramosco asegura que Marjorie de Sousa, ex de Julián Gil, es un ser vacío e indolente

Asimismo mencionó que Valeria Marín sería una maravillosa mamá, "es algo que en su momento, si tiene que llegar, llegará, yo no me he operado, así que quien sabe, las cosas con Valeria van cada vez mejor, cada día estamos mas fuertes como pareja y si tiene que pasar, ¿por qué no? Sería algo muy bonito para los dos".

Cabe mencionar que Julián Gil tiene en total tres hijos. Además de Matías, es padre de Nicolle Alejandra, fruto de la relación que tuvo con la empresaria argentina Brenda Torres; posteriormente con María Hilda Rivera, procreó a su hijo Julián Jr.