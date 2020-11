¿Qué significa "Bichota", titulo de la nueva canción de Karol G?

Primero "Tusa" y ahora "Bichota". Tal y como sucedió con aquella pegajosa canción (sin dejar de mencionar lo exitosa que sigue siendo), en colaboración con Nicki Minaj, con el nuevo lanzamiento musical de Karol G, sus millones de seguidores se preguntaron qué significaba esta palabra que fue elegida como título de la canción.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante colombiana Karol G, emana a través de su nueva canción "Bichota", un mensaje de empoderamiento. De acuerdo con el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, el término "bichote" se usa en Puerto Rico para referirse a alguien con un puesto de alta jerarquía, por lo que su versión femenina ("bichota") sería más o menos lo mismo. En la opinión de Elsie Jiménez, una especialista en Recursos Humanos del país antes mencionado, esta palabra se está usando "para dar connotación de empoderamiento femenino, en especial al usar la palabra bicha".

Karol G ha causado polémica en redes sociales con respecto al significado de su nueva canción "Bichota". Supuestamente este término hace referencia a los narcos que tienen la jerarquía más alta o a quien tiene un cargo de mucho poder. "'Bichota' no es mujer que manda, es mujer que está a cargo de un punto de drogas, al igual cuando dicen 'bichote'. Con la situación de Puerto Rico, no es momento de una canción con un título así. Muchas mujeres han muerto creyéndose 'bichota'", comentó una usuaria de Twitter.

En su perfil en Twitter Karol G expresó: "nunca te disculpes por ser una mujer poderosa". Ante esto varias personas la criticaron. "Por ser poderosa no se pide disculpa, pero sí por ser disparatera. Luego de una semana sangrienta en Puerto Rico donde sí se utiliza la palabra 'Bichota', lo menos que se necesita es que alguien con tu plataforma motive a otras chamaquitas con una palabra que ni conoces su significado".

En su nueva canción la cantante originaria de Medellín, Colombia, habla de una chica a la que algunos podrían considerar peligrosa por ser capaz de valerse de sí misma, disfrutar su momento sin necesidad que le aprueben que hacer y que no, ella no se lo pensará ni un segundo en ubicar a todo aquel que dude de ella. "Me siento bichota sin salir del bloque, to' me quieren partir y no tienen con qué", canta Karol G.

Karol G defiende "Bichota" ante la controversia

En sus redes sociales la cantante compartió lo que para ella significa "Bichota":

'Bichota' es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. Somos todos 'Bichotas' en nuestra forma muy especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas tú mismo y el jefe de tu vida.

Y siguiendo con el tema del empoderamiento, Karol G contó también en sus redes sociales algo que la empodera. "La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano, es algo que viene de adentro, personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, me empodera".

Recordemos el significado de "Tusa", otro de los grandes éxitos de la cantante del género urbano. En Colombia esta palabra significa despecho. En su momento Karol G explicó: "para nosotros (los colombianos) ya cuando es tusa es cuando uno, por más que sepa, por más que lo pisen, por más que le duela, por más que lo que sea, usted no puede superar a una persona, o sea usted está entusado, ya no es despechado".