La cantautora Mon Laferte se ha vuelto muy famosa en México, sus canciones como Tu falta de querer son de las favoritas de sus fans pero te has preguntado qué significa el nombre de Mon Laferete.

La verdad es que Mon Laferte no es el nombre real de la artista, su nombre es Norma Monserrat Bustamante Laferte, y por si fuera poca sorpresa hay que destacar que la compositora es naturalizada mexicana.

Para Mon Laferte México es el sueño de todo artista de Latinoamérica y cansada del acoso y frustración que sentía decidió salir de su país natal que es Chile, la intérprete de Amárrame nació el 2 de mayo de 1983.

En Viña del Mar, Chile, la cantante de pop y rock en español nació pero en busca de hacer una carrera como cantante decidió salirse de su país hacia México, que "es el sueño de todos los artistas", así lo detalla en una entrevista con Yordi Rosado.

En su camino en México Mon Laferte ha vivido en diferentes partes, una de sus favoritas es Tepoztlán en Morelos que le resulta bastante inspirador, tanto que hasta ha grabado un disco en su propia casa y ha escrito un álbum más.

Qué significa el nombre de Mon Laferte y dónde nació. Foto: Instagram

Los padres de Mon Laferte son Francisco Bustamante y Myriam Laferte Herrera quienes se separaron cuando la compositora chilena era niña, momento que fue difícil para Mon Laferte, pues su padre no se despidió.

Mon Laferte ha detallado también que los temas que trata en sus múltiples canciones siempre tienen relación con su vida personal, así que si quieres concerla un poco más, basta con escuchar su música.

Desde niñas a Mon Laferte y a su hermana de Solagne Bustamante les encantaba cantar y actuar, ambas fueron a la escuela y pero la famosa música estuidió solo hasta la escuela secundaria, donde hasta ha confesado que vendió maribuana.

"Era una chamaca rebelde, pero encontré la música, un trabajo donde tenía que cantar para una campaña política, pensé que en la escuela me iba a horrible me ponñia pacheca diario y mejor me fui a trabajar", cuenta Mon Laferte en entrevista.