¿Qué significa que Will Smith renuncie a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas?

Unos días después de haber abofeteado al comediante Chris Rock en plena transmisión de los Premios Óscar, el actor estadounidense Will Smith renunció a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas. "Traicioné la confianza de La Academia, impedí que otros nominados y ganadores tuvieran la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo", manifestó en un comunicado.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas o AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), es una organización dirigida por artistas para el avance del arte y la ciencia cinematográfica, siendo su misión preservar el pasado, honrar el presente y moldear el futuro del cine. Dicha organización, es la encargada de los Premios Óscar, los galardones más importantes y prestigiados de la industria del cine.

"Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables", externó Will Smith, quien aquella noche fue ganador del Óscar como "Mejor actor", por su protagonismo en la película biográfica "King Richard".

Ante esto han surgido varias preguntas: ¿qué implica que Will Smith renuncie a La Academia? ¿Podrá volver a actuar? ¿Le quitarán su Premio Óscar? ¿Volverá a ser invitado a una ceremonia de premiación?

Actualmente, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas está conformada por más de 9 mil miembros, desde actores y directores a maquillistas, diseñadores, editores y demás profesiones dedicadas a la industria del cine. Cabe mencionar que los nominados y ganadores de los Premios Óscar, son elegidos por los integrantes de La Academia.

Ante su renuncia a la membresía de dicha organización, Will Smith ya no podrá votar en la boleta de los premios Óscar. Asimismo, no sería invitado a futuras ceremonias de premiación o fungir como anfitrión, sin embargo, aún podrá ser elegible para una nominación.

El protagonista de la serie "El príncipe del rap" podrá seguir con su carrera actoral, y con respecto a si le quitaría el galardón que ganó, eso sería determinado en reunión que tendrán el 18 de abril los más de 50 gobernadores que conforman la directiva de La Academia.

Se es miembro de La Academia por invitación de la Junta de Gobernadores, y está limitada a quienes se han distinguido en la industria de la cinematografía. Los criterios de admisión incluyen: un cuerpo de trabajos cinematográficos que refleje los altos estándares de La Academia, un logro de una distinción singular o una destacada contribución a las ciencias y artes de la cinematografía.

Los beneficios de ser miembro de la Acacemia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

Los actores, directores, productores y guionistas tienen derecho a recibir antes que nadie las películas que buscan una nominación al Óscar, o ir a funciones especiales para verlas y poder votar por ellas.

De igual forma, les abre la puerta para tener más contactos, relaciones públicas y participar en talleres y festivales de prestigio.

Recordemos que el pasado domingo, durante la ceremonia de los Óscar en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California, Estados Unidos, cuando Chris Rock iba a presentar el premio a "Mejor documental", hizo una broma sobre la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett Smith, lo que no fue de su agrado. Su esposo Will Smith subió al escenario y lo abofeteó, dejando anonadados a todos los asistentes y espectadores.

Ayer viernes, Will Smith sorprendió al dar a conocer mediante un comunicado: "renuncio a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas".

Por su parte, David Rubin, presidente de esta organización, informó que la renuncia de Will Smith fue recibida y aceptad de manera inmediata. "Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith, por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril".