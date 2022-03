¿Qué tan rico es François-Henri Pinault, el esposo de Salma Hayek?

Pero no son los únicos negocios del francés, su fortuna también ha aumentado gracias a la compra del club de futbol francés de la Ligue 1 State Rennais FC, adquirido en 1998 y diferentes empresas que benefician a su grupo familiar.

Muchos no están completamente informados sobre François-Henri Pinault así que te lo contamos. El francés es el director ejecutivo del grupo Kering, una empresa fundada en 1963 por u padre, la cual es dueña de varias acciones y marcas de lujo como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen.

Fruto de su amor, Salma y François-Henri tuvieron a Valentina Paloma Pinault , de actualmente 14 años de edad, quien será la heredera de una cantidad inigualable en el mundo el día que sus padres no estén, pues ambos poseen una fortuna inigualable, aunque él la rebasa por mucho a ella.

Gilberto Coronel Periodista Web

