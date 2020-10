México. "¿Qué te pasó?". Gomita es criticada por su nuevo rostro. Tras publicar una nueva imagen suya, la famosa youtuber y modelo mexicana recibe fuertes críticas y cuestionamientos respecto a qué se hizo ahora en su rostro, puesto que no luce igual que hace unos días.

¿Acaso se sometió a una nueva cirugía? Esa es la pregunta que fans de Gomita se hacen luego de ver en Instagram cómo luce ahora. Es sabido que la expayasita de Sabadazo se ha sometido a varias cirugías para mejorar su apariencia y probablemente se habría sometido a una más.

No renuncio. No me rindo. Todo lo grande toma tiempo" titula Gomita a la imagen que coloca en Instagram y en la que aparece con un atuendo en color verde, pero llama la atención su cara, la cual luce diferente.