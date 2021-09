"¿Qué tiene en la cabeza?", critican a Alicia Villarreal por minimizar acoso sexual a su hija Melenie Carmona

La cantante mexicana Alicia Villarreal, ex integrante del grupo Límite, habló en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, sobre el acoso sexual del cual fue víctima su hija Melenie Carmona (fruto del matrimonio que tuvo con el actor de telenovelas Arturo Carmona), de parte de un familiar muy cercano. Supuestamente la intérprete originaria de Monterrey, Nuevo León, habría minimizado está situación, recibiendo muchas críticas a través de redes sociales.

Durante su entrevista para el show de televisión antes mencionado, Alicia Villarreal manifestó sobre el acoso sexual que sufrió su hija Melenie Carmona hace unos años: "el apoyo que hacen todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasó nada porque la verdad no pasó nada".

El haber dicho "no pasó nada", no fue tomado nada bien por muchas personas, señalando que la cantante no le dio la importancia que debía a la desagradable situación que vivió su hija Melenie. "Esa señora qué le pasa con minimizar el abuso sexual al que fue sometida su hija", expresó una usuaria de Instagram. "¿No pasó nada? ¿Qué tiene Alicia en la cabeza? Eso no es apoyar a un hijo, eso es tapar a su familiar", expresó otra persona.

En marzo pasado, Melenie Carmona reveló haber sufrido hace cinco años acoso sexual de parte de un familiar, a quien consideraba su hermano mayor. La joven manifestó que varias personas de su familia supieron lo que había sucedido, sin embargo, no se hizo nada en contra de su acosador por cuestiones de la salud de su abuela.

Relató haber quedado al cuidado de esta persona que la acosó sexualmente, pues la familia lo tenía en el concepto de ser responsable, un bueno niño, trabajador y honesto. Su acosador fue a dejar a su novia a su casa; a su regreso tocó la puerta de la habitación de Melenie, diciéndole que había escuchado unos ruidos y que por seguridad, se quedaría a dormir en su habitación.

"Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tú nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme".

Luego de dos horas de estar encerrada y llorando en baño, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, salió a confrontar a su abusador, pero este ya se había ido. "Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fue mi culpa y lo peor de todo, es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de 'chingaquedito' todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe", mencionó Melenie en aquella ocasión en sus redes sociales.

Tras las declaraciones de Alicia Villarreal antes mencionadas, usuarios de redes sociales opinaron que Arturo Carmona, debería tomar cartas en el asunto: "cómo puede decir que no pasó nada cuando su hija fue víctima de un acoso sexual, Arturo debe denunciar a Alicia Villareal por omisión de cuidados".

Otra usuaria de Instagram dijo al respecto: "¿no pasó nada? ¿La vida sigue? Que poco valor le está dando a la denuncia, que le ha de habar costado mucho a su hija decidirse hacer".

