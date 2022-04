"Que triste que seas un hombre misógino", tunden a Yordi Rosado por sus comentarios sobre Belinda

En su más reciente programa de entrevistas para su canal de YouTube, el conductor de televisión Yordi Rosado tuvo como invitado al cantante estadounidense de origen mexicano Lupillo Rivera, quien es conocido en el Regional Mexicano como "El toro del corrido". Entre varios temas, hablaron sobre la fugaz relación amorosa que tuvo con la joven cantante y actriz Belinda, ex prometida del cantautor Christian Nodal.

De acuerdo con varios usuarios de redes sociales, Yordi Rosado hizo unos comentarios machistas sobre Belinda, durante su charla con el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, "La Diva de la Banda".

El ex integrante del show "Otro Rollo con Adal Ramones", le preguntó a Lupillo Rivera cómo lograba Belinda convencer a los hombres para que se tatuaran. "Si necesito que me lo contestes, por favor, que alguien me explique esto, ¿cómo los convence de los tatuajes? ¿Qué pedo? ¿Qué les dice?".

Ante este comentario, el tío de la también cantante Chiquis Rivera, dejó muy en claro que la intérprete de "El baile del sapito", no lo obligó a tatuarse y que el único responsable, fue él mismo.

"Que quede bien claro, ella y yo estábamos platicando, ella me enseñó unas fotos de sus fans (con tatuajes), había un vato que tenía un tatuaje, la cara de ella, y yo de: 'yo me pongo un tatuaje' y ella; 'no te lo pones, ni te gusta mi música'".

Cabe recordar que hace unos años Lupillo Rivera y Belinda fueron coaches de "La Voz México", cuando el formato de este reality musical pasó a TV Azteca. En ese entonces, los cantantes tuvieron un fugaz romance y "El toro del corrido", se tatuó el rostro de ella en su brazo izquierdo. Tiempo después de haber terminado, Lupe cubrió dicho tatuaje.

En otra parte de esta conversación, Yordi le preguntó a Lupillo si le gustaría reunirse con Christian Nodal, para que ambos platiquen sobre cómo les fue con Belinda. "Le mando un saludo a los dos, que estén bien los dos. ¿Te llevas con Nodal o no? ¿No sería padre encontrarse y platicar: 'oye cómo te fue a ti', 'a mí tal'?".

Estos son algunas de las críticas a Yordi Rosado, por sus supuestos comentarios machistas. "Te voy a decir algo, respeta a Belinda, ella es una dama, yo sé que necesitas vistas y generar morbosidad para tu canal tan denigrante, que triste que seas un hombre misógino", "no por generar vistas en tu canal cochino, saques cosas de su vida personal, recuerda que tienes hijas y el día de mañana otro pseudo conductor como tú puede hacer lo mismo y no te va a gustar" y muchos más.