"¿Qué voy a hacer bailando el 'oh oh digo yo'"?, Lalo España no deseaba estar en "Otro rollo"

El actor y comediante Lalo España, de 50 años de edad y originario de Guadalajara, estado de Jalisco, México, se sinceró con su entrañable amigo Yordi Rosado, al confesarle que, en un principio, no quería formar parte del programa de televisión "Otro rollo", conducido por Adal Ramones, uno de los shows de variedades más recordados de la televisión mexicana.

Eduardo España estaba en un curso de cine junto al actor Luis Felipe Tovar, cuando el conductor de televisión Adal Ramones, le hizo la invitación de sumarse al elenco de "Otro rollo", luego de haberle visto en el programa de la comediante María Elena Saldaña, mejor conocido como "La Güereja".

Primero, Adal Ramones le pidió que participará en uno de los sketches del programa, "y le empiezo a caer bien al equipo y Adal me dice: '¿por qué no te vienes de elenco base?' Y yo pensaba en mi taller bohemio y analizaba y no (me veía en 'Otro rollo')".

Lalo España, quien actualmente forma parte de la exitosa serie "Vecinos", aclaró que no es que tuviera algo en contra del show, sino que no podía encontrar su propio lugar, a diferencia de sus compañeros Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos y otros más.

"Te voy a ser sincero, si admiraba 'Otro rollo' y todo, pero de repente lo veía y decía: '¿y yo que chin... voy a hacer en un programa que ya está estructurado?'. Adal sabe que lo adoro, pero dije: '¿qué chin... voy a hacer bailando el 'oh oh digo yo' y diciendo 'ja ja ja' del monólogo?".

Sin embargo, Lalo España reconoció que gracias a "Otro rollo", su carrera actoral ha tenido significativos logros.

"Los estudiantes de actuación cometemos el error de pensar que somos muy profundos y pensar que lo comercial es malo, no, todo lo que hagas hazlo con la mayor dignidad del mundo, y para mí 'Otro rollo' ha sido un parteaguas en mi carrera y estoy agradecidísimo".

Por otra parte, uno de los personajes más famosos del actor, es "Margara Francisca", a quien describió como el personaje más censurado, en la historia de la televisión mexicana.

"Le tengo mucho cariño, pero no me ha encasillado, en este país si haces humor y eres mediático, peligras mucho de estancarte en un personaje. Estoy agradecido con Margara, lo disfruto demasiado, la abrazo, pero he tratado de hacer telenovelas, quiero fortalecer y correr riesgos, me interesa mucho salir de zona de confort".