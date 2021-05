"¡Qué vulgar!", así le dicen a J Balvi en Instagram tras ser exhibido orinando en la calle

México. "¡Qué vulgar!", así le dicen a J Balvin en Instagram tras ser visto orinando en la calle, y es que hay un video que circula en las redes donde se le ve haciendo sus necesidades en la vía pública.

Repentinamente comenzó a circular un video donde el famoso cantante J Balvin es captado orinando en la calle. En las imágenes se aprecia de espaldas, luego se voltea y descubre que lo graban.

Al reguetonero lo defienden muchos de sus fans y señalan que lo que hace es normal y todo mundo lo ha hecho alguna vez, también dicen que grabarlo es invadir su privacidad, pero otros arrementen en su contra.

¡Definitivamente la privacidad se ha perdido!", "Déjenlo tranquilo, por Dios. No es el único, todos lo hacen", "No lo culpo; cuando uno está en un sitio que no hay para hacerlo, lo hace donde quiera", "Y no se lavó las manos", "¡Qué vulgar!" y "¡Qué poca educación!".