"Que ya no vuelva con el naco", comentario que desató pelea entre Christian Nodal y mamá de Belinda

El cantante Christian Nodal y su ex suegra, Belinda Schüll, han protagonizado una controvertida "pelea" mediante redes sociales. Anteriormente, la mamá de la cantante y actriz española Belinda, aplaudió un comentario donde llamaban "naco" al intérprete de "Botella tras botella" y muchos éxitos más y posteriormente, manifestó que el también compositor, quería aprovecharse de la fama de su hija. Él no se quedó callado y arremetió en contra de la señora.

Todo comenzó hace un par de días. Belinda Schüll publicó en su cuenta de Instagram unos videos de un concierto de su hija en España. "Rompiéndola y con todo en Barcelona, soy la más feliz de estar compartiendo estos momentos tan importantes contigo y formar parte de tu carrera desde el inicio", expresó.

Entre los muchos comentarios en su post, había uno que decía: "Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal". La mamá de Belinda no solo le dio like, sino también respondió con varios emojis de aplausos, lo que provocó gran controversia.

La reacción de la mamá de Belinda antes este comentario sobre Christian Nodal.

Cabe mencionar que anteriormente, en una entrevista para el show "Despierta América" de Univisión, reveló que seguía en contacto con su ex prometida, dejando la posibilidad de regresar si así lo quería el destino.

Luego de aplaudir el comentario donde llamaban "naco" al cantautor de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, Belinda Schüll manifestó que el intérprete quería aprovecharse de la fama de su hija.

El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron.

Ante los "ataques" de su ex suegra, Christian Nodal hizo uso de su cuenta en Twitter para defenderse, mencionando que la señora ha vivido a costillas de Belinda durante muchos años.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí, cuando me canse de dar, se acabó todo".

Asimismo, publicó una conversación de WhatsApp con Belinda, donde la evidenció por pedirle dinero tanto para ella como para sus padres. Hasta el momento, ni la actriz ni su progenitora se han pronunciado al respecto.