El paso de los años ha innovado la moda y la manera de utilizar diferentes prendas. En la actualidad, la mayoría de las prendas suelen ser consideradas como unisex o sin género, esto para brindar la oportunidad de que todos puedan vestir como gusten y les plazca.

Debido al gran impacto en la moda que esto ha tenido, diferentes famosos han comenzado a expresarse a su propia manera, un ejemplo de esto es Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que es considerado como todo un ícono de la moda alrededor del mundo.

Y recientemente tuvo la oportunidad de protagonizar el más reciente número de la famosa revista de moda Allure, donde sacó su lado más fashionista y se juntó con los mejores modistas para causar un gran impacto, que sin duda logró.

A Bad Bunny se le vio posando con los mejores atuendos en tendencia, sin embargo, hubo uno que desató la polémica y mantiene un fuerte debate en las redes sociales, donde cada quien externa su opinión al respecto y las críticas están a la orden del día.

Al cantante se le vio posando con un maravilloso atuendo compuesto por una camisa negra, una falda de cuero, un suéter largo, tacones en forma de pezuñas de caballo y diferentes accesorios.

"Que ya salga del clóset": Tunden a Bad Bunny tras sesión fotográfica en falda y tacones

Fue sólo uno de los looks que vistió para la revista, pero sin duda el más polémico, ya que las críticas, reacciones y comentarios al respecto no se hicieron esperar, desatando una batalla.

"Que ya salga del clóset", le escribieron en una de las publicaciones. "Creo que ya se está pasando, si tiene algo que decir mejor que lo diga", "No necesita exagerar para tener la atención", "Lo que se ve no se pregunta"; fueron algunos de los comentarios.

Al respecto, Bad Bunny no soltó ninguna palabra, pues se mantiene enfocado en su trabajo, pero sus seguidores lo respaldaron y apoyaron, tal y como lo han hecho en cada una de sus decisiones, pues las críticas no hacen falta en su puerta. Cabe mencionar que no es la primera vez que un caso similar sucede, pues el puertorriqueño suele dar mucho de qué hablar.