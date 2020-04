Quédate en casa pide la Banda Cuisillos con su nuevo tema

Guadalajara, Jalisco.- "Quédate en casa" es el nuevo tema musical que actualmente se encuentra promosionando la Banda Cuisillos, pero, en esta ocasión el objetivo no es abarrotar esencarios sino concientizar a las sociedad a permanecer en aislamiento social mientras pasa la pandemia del coronavirus.

El tema musical tiene una duración de tres minutos con 45 segundos (3:45) y a lo largo de ellos las integrantes de Cuisillos en conjunto con Saray Cervantes Saray, vocalista de Sonora Mermelada; Mike Miramontes, vocalista de la banda La Imponente Vientos de Jalisco; y Maikel Medina, primera voz de la banda La Inolvidable Banda Agua de la Llave, te invitan a cuidart tu salud y "la de todos también".

"Estamos pasando por una situación difícil, sabemos que es para algunos imposible mantenerse resguardados, pero de corazón les pedimos que si no es de suma importancia, no salgan",

Posteó la Banda Cuisillos en su cuenta de facebook junto con el videoclip del temá compuesto por Ulises Emmanuel, Chacho Rentería, Jos Braham y Charly Castellanos.

"Quédate, entiende lo que está pasando, tal vez era necesario esto para demostrarnos un te quiero. Quédate tan solo por el bien de los demás. Quédate por un mañana o un pasado. No importa cuánto tiempo pase, disfruta a quién está a tu lado; esta tempestad ya pronto pasará. Quédate en casa, sólo esta vez, no me hagas extrañarte, quiero volverte a ver. Quédate en casa, entiendelo bien, hazlo por ti, hazlo por mi, por todos también"