"Quédate", en el género pop-urbano, marca el debut como solista de Marla Solís, hija de "El Buki"

Acerca del hecho de iniciar oficialmente una carrera como solista, Mar asegura que empieza una nueva era en su vida , "un nuevo capítulo en el que me estoy transformando y evolucionando como solista por primera vez. A medida que pasa el tiempo, aprendo que la base dentro de mi proceso creativo es la alegría del momento presente. La música es el web que nos une y conecta sin palabras, y yo estoy lista para abrazar el futuro desde esta nueva perspectiva".

El crecer en un hogar lleno de amor por lo artístico y lo musical, no podía tener otro resultado que la férrea determinación de iniciar una carrera profesional como cantautora, una pasión que se cristaliza arriba de los escenarios, donde, como ella misma lo expresa, se siente como pez en el agua.

De acuerdo con Marla Solís , quien artísticamente se hace llamar Mar , su canción debut como solista, refleja "lo que vivimos muchas veces, donde las personas y experiencias que más nos mueven, suceden en momentos inesperados y esa conexión, nos impulsa a intentar capturar esos instantes de alguna manera, porque como la luna y el sol, las cosas están por un momento, y después ya no".

"Quédate" narra la experiencia de conocer a alguien que impacta tu vida con su gran magnetismo y poderosa personalidad, tan es así, que no puedes resistir el querer permanecer a su lado por más tiempo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.