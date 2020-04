Queen + Adam Lambert cantan "We are the champions" como esperanza

Queen + Adam Lambert, agrupación que desde el 2011 ha continuado con el legado de la mítica banda inglesa liderada por Freddie Mercury, se sumaron a la lista de artistas que está ofreciendo conciertos desde casa ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus. La agrupación la componen dos fundadores de Queen, Brian May y Roger Taylor, así como joven cantante estadounidense Adam Lambert, quienes mandaron un mensaje de esperanza con una nueva versión de icónico tema "We are the champions".

A través de sus redes sociales compartieron un video en formato de pantalla dividida, con Adam Lambert flanqueado por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, donde interpretan "We are the champions", una versión sin lujos en este formato de trío, evitando el bajo, las voces ricas en armonía y las guitarras en capas de corte de estudio.

Queen + Adam Lambert hizo un cambio de letra; en vez de cantar "we are the champions (nosotros somos los campeones)", lo hicieron con "you are the champion (tú eres el campeón)", en una muestra de solidaridad a todas las personas que luchan contra el Coronavirus.

El video fue publicado en la cuenta de Instagram del guitarrista Brian May, quien se ha mantenido muy activo en las redes sociales durante la pandemia de COVID.19; el músico comentó sobre esta versión de "We are the champions":

Esta versión es para aquellos a quienes les gusta que las cosas estén bien.

Cabe mencionar que Brian May de 72 años de edad, realiza tutoriales de cómo tocar solos de guitarra de canciones como "Bohemian Rhapsody", "Hammer to fall", entre otras.

