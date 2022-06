¡Queen B está de regreso! Beyoncé pone a bailar a su "BeyHive"; fue elogiada por Michelle Obama

Ya lo dijo la abogada y escritora Michelle Obama, ex Primera Dama de Estados Unidos, "Break my soul", el nuevo sencillo de Beyoncé, es la canción que todos necesitábamos en estos momentos. La colosal "colmena" de fans de la multipremiada artista, "zumba" de júbilo ante el glorioso regreso de "Queen B", quien, de acuerdo con el título de su nuevo álbum, ha "renacido".

La cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense Beyoncé Knowles, originaria de Houston, Texas, lanzó su nueva canción "Break my soul", como adelanto de su esperado séptimo álbum de estudio "Renaissance" (en español, "Renacimiento"), el cual estará disponible el próximo 29 de julio.

Fue en una entrevista para la edición británica de la revista Vogue, la "Biblia de la Moda", donde Beyoncé, la artista femenina que más Premios Grammy ha ganado en toda la historia, dio el anuncio de su séptimo álbum de estudio "Renaissance", el cual lo describió como "su proyecto musical más ambicioso hasta la fecha".

El sencillo "Break my soul" estaba programado para ser lanzado a la medianoche del 21 de junio, para coincidir con el solsticio de verano, sin embargo, fue dado a conocer dos horas antes mediante la plataforma de streaming Tidal y en su canal de YouTube con un "video lyric".

¿De qué trata "Break my soul", la nueva canción de Beyoncé?

Este tema musical, con el cual la ex integrante de Destiny's Child refrenda su trono en la industria musical, se combinan elementos de rap y música house. A través de la letra, refleja su deseo de hacer grandes cosas y aceptar retos. También habla sobre motivación y sus sensaciones en este "renacimiento".

En "Break my soul" se muestran dos versiones de la artista: una Beyoncé que sufría niveles de estrés que no la dejaban dormir, y otra que se siente feliz, cómoda y liberada, con un camino fijado al frente.

"Ahora, acabo de enamorarme y dejé mi trabajo. Encontraré un nuevo camino, maldita sea, me hacen trabajar tan malditamente duro", canta Beyoncé en este contagioso tema. "Trabajar hasta las nueve y salir después de las cinco, y trabajan con mi ansiedad, es por eso que no puedo dormir por la noche. Motivación, estoy buscando una nueva base, sí. Y estoy en esa nueva vibración, estoy construyendo mi propia base, sí".

Le digo a todo el mundo... libera tu ira, libera tu mente, libera tu trabajo, libera el tiempo, libera tu oficio, libera el estrés, libera el amor, olvida el resto. Bey está de vuelta y estoy durmiendo muy bien por la noche, la reina está en el frente y el Dom está en la parte de atrás.

En este renacimiento que Beyoncé ha tenido, alza su nuevo estandarte y comparte con sus millones de fans, cuál es su mantra en esta nueva etapa: "no vas a romper mi alma".

Beyoncé ha recibido excelentes críticas. La ex Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama, elogió a "Queen B", y estamos de acuerdo con las palabras que compartió en su perfil de Instagram.

¡Reina Beyoncé, lo has vuelto a hacer! 'Break my soul' es la canción que todos necesitamos en este momento, y no puedo evitar bailar y cantar mientras la escucho, no puedo esperar por el álbum.

Michelle Obama elogió a Beyoncé por su nueva música.

Cabe mencionar que para este nuevo sencillo, la esposa del rapero estadounidense Jay Z, volvió a trabajar con sus productores de confianza: Terius "The Dream" Nash y Christopher Tricky Stewart, con quien hace unos años creo uno de los más grandes éxitos de su carrera artística, "Single Ladies".

Asimismo, en "Break my soul" se utiliza un sample de "Show me love", de Robin S., uno de los clásicos del house. También fueron incluidos versos de "Explode" de la rapera Big Freedia.

La revista Variety, publicó que "Break my soul", "es la mermelada de Beyoncé que los fans ha estado esperando: un tema bailable coproducido por el equipo de 'Singles Ladies', con un gancho insistente, un ritmo caliente y exhortaciones periódicas de Big Freedia".

Portada del nuevo single de Beyoncé, "Break my soul".

Por otra parte, desde hace seis años, Beyoncé no lanzaba un nuevo álbum de estudio. Fue en el 2016 cuando publicó "Lemonade". Un par de años después, lanzó junto a su esposo Jay Z, padre de sus tres hijos, el álbum "Everything is Love" como The Carters. Posteriormente, produjo "The Lion King: The Gift", la banda sonora del Live Action "El Rey León" de Disney.

A la par con la banda sonora de este Live Action, Beyoncé produjo, dirigió y escribió el álbum visual "Black is King", una película basada en "El Rey León", donde usó la banda sonora "The Lion King: The Gift".

Con Destiny's Child lanzó cinco álbumes de estudio: "Destiny's Child", "The Writing's on the Wall", "Survivor", "8 Days of Christmas" y "Destiny Fulfilled".

Como solista ha publicado seis álbumes: "Dangerously in Love", "B Day", "I Am... Sasha Fierce", "4", "Beyoncé" y "Lemonade". Próximamente, seremos testigos del renacer de "Queen B" con "Renaissance".