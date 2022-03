"Queremos el dinero de Tommy Mottola", Laura Zapata, hermana de Thalía, narra detalles de su secuestro

A fines de septiembre de 2002, la cantante y actriz Laura Zapata, vivió uno de los momentos más terroríficos de su vida junto a su hermana Ernestina Sodi. Al salir de un teatro en la Ciudad de México, las hermanas de Thalía fueron secuestradas y para dejarlas en libertad, sus captores pedían cinco millones de dólares. La histrionisa, quien ha participado en telenovelas como "La intrusa" o "El bienamado", compartió detalles de lo ocurrido en una entrevista con Yordi Rosado.

En aquel entonces, Laura Zapata formaba parte del elenco de la obra "La casa de Bernarda Alba", cuyas funciones se realizaron en el Teatro Rafael Solana de la CDMX. En esta puesta en escena, interpretaba el personaje de Martirio "La jorobada".

El día del secuestro, su hermana, la escritora y periodista Ernestina Sodi, fue a verla al teatro. A su salida, ambas fueron privadas de su libertad. De un momento a otro, vieron como se acercó una camioneta, de donde se bajó una persona portando un arma larga.

"Y le digo (a Ernestina): 'wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras', con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije: 'que se lleven el coche'".

La actriz de cine, teatro y televisión Laura Zapata, de 65 años de edad y originaria de la Ciudad de México, describió el secuestro como un rayo que le cayó encima y la partió en millones de pedazos "que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida".

Ernestina Sodi y Laura Zapata trataron de huir, pero fueron los secuestradores las alcanzaron. Recuerda haber llegado a una primera casa de seguridad y gritándole de todo a sus captores, hasta que el jefe de la banda le dijo: "cálmese Laurita, no empecemos con esas cosas porque entonces yo también me voy a poner muy bravo".

Laura Zapata, Thalía y Ernestina Sodi.

Posteriormente, le informaron a la participante de "MasterChef Celebrity México", que lo único que querían, era el dinero de Tommy Mottola (empresario de la industria musical en Estados Unidos, y copropietario de la compañía discográfica Casablanca Records), esposo de su hermana Thalía. "No es nada personal, queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos 5 millones de dólares".

"No sé si tiene uno, dos o cinco millones de pesos y no creo que por mí vaya a dar ni un peso", les dijo la tía de la también actriz Camila Sodi, ex esposa de Diego Luna.

En su charla con Yordi Rosado, quien formaba parte del show "Otro rollo con Adal Ramones", mencionó que Thalía en todo momento estuvo dispuesta a colaborar para que sus hermanas recuperaran su libertad.

Ella se portó como una reina, desde el primer momento, lo único que quería era que no nos pasara nada a nosotras.

Laura Zapata contó que los secuestradores, pertenecientes a la banda de "Los tiras", las trataron bien, pero no dudaban en quitarles la vida. Recordó que, en cierta ocasión, hubo una redada cerca de la casa de seguridad donde las tenían. "Dijeron: 'qué vamos a hacer, ya vienen por nosotros, ya nos descubrieron, hay que matarlas, porque si no hay cuerpo no hay delito'".

También contó una charla que tuvo con uno de sus secuestradores de nombre Pancho. Había ido a ver a su mamá y a su regreso, le dijo a la actriz: "llegue a mi casa y mi mamá estaba prendiendo una veladora y me dice: 'fíjate mijito que secuestraron a la actriz Laura Zapata, ¿quién la tendrá?, ¿dónde la tendrán?' La mamá del secuestrador le pregunto por mí".

10 días después de haber sido secuestrada, Laura Zapata fue liberada; su hermana Ernestina Sodi recuperó su libertad cinco días después.

Leer más: ¿Por qué las hermanas Thalía y Laura Zapata no se llevan del todo bien? ¿Qué sucedió entre ellas?

Tras lo ocurrido, la relación entre las hermanas se fracturó. Tiempo después, Ernestina Sodi publicó el libro "Libranos del mal", donde señaló a Laura Zapata estar involucrada en el secuestro, algo que jamás se comprobó.