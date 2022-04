"Queremos ser escuchados", Eugenio Derbez publica nuevo VIDEO contra el Tren Maya de AMLO

Eugenio Derbez , así como un gran número de famosos se pronuncian a favor del cuidado de la naturaleza, por lo que buscan que el famoso y esperado Tren Maya siga operaciones, pero en otros espacios, en un lugar que no sea frágil y no dañe al medio ambiente.

También se explicó, y evidenció en video, una protesta de la segunda semana del mes de marzo en el que diferentes trabajadores alegan que no les están pagando como les corresponde, como ejemplo de mostró que les deben varias horas extras de trabajo y les están quitando los vales de incapacitación, demanda a la que responde uno de los encargados que trabajarán en ello haciendo un listado para llevar en orden los pagos correspondientes.

Finalmente, en el video también se habla sobre los trabajadores del proyecto y se explica que un motosierrista recibe un sueldo de $2,700 pesos a la semana exponiéndose a altas temperaturas y todo tipo de animales peligrosos, pero no es el único problema.

Raúl Padilla , el presidente de Jaguar Wildlife Center, también externó que muchos hogares de animales están siendo dañados, por lo que han comenzado a mudarse y buscar otros espacios para vivir. Un caso de ejemplo fue un jaguar que vagó por la carretera, un lugar donde rara vez se podría encontrar, sin embargo, debido a los desarreglos internos, según compartió, no han tenido otra opción más que buscar otro lugar para vivir.

Tania Ramírez , la Espeleóloga de Jaguar Wildlife Center, señaló que a mucha gente que no vive en el lugar en donde el Tren Maya se está construyendo le emociona dicho proyecto, sin embargo, a sus habitantes ni un poco, debido a que terminará dañando demasiada naturaleza, todavía más de la que ya ha dañado, incluso, temen una gran contaminación de agua potable, lo que los dejaría sin un recurso muy importante.

Y es que el proyecto se está construyendo sobre cuevas subterráneas con un piso kárstico, es decir, muy poroso, un peligro inminente, no sólo para la construcción y sus trabajadores, también para la naturaleza y quienes decidan probar el Tren Maya.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.