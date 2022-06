"Quería acabar con mi vida", Sugey Ábrego terminó en una clínica al borde de la locura

México. En entrevista con el programa El minuto que cambió mi destino, Sugey Ábrego confiesa que tuvo varios intentos de suicido y terminó en una clínica a punto de la locura.

"Quería acabar con mi vida...", dice la guapa actriz, bailarina y conductora de televisión, además confiesa que en su vida se ha topado con personas que la han dañado, como un famoso productor que trató de sobrepasarse con ella y también su exmarido.

Sugey recuerda como una mala experiencia aquel día en que acudió a un casting para una telenovela y el productor la besó a la fuerza y le respondió con una patada en los genitales; no lo denunció, ni se lo contó a sus padres, pero fue algo bastante difícil para ella.

La actriz también recuerda en la misma entrevista con Gustavo Adolfo Infante que tuvo un novio que repentinamente la comenzó a tratar mal; un día, por ejemplo, a él se le pasaron las copas y trató de bajarla del auto andando en pleno periférico de CDMX, y decidió terminar con él.

Después decidió darle una segunda oportunidad, y se casaron: "Fueron tres años superpadres, llenos de viajes, yo ganaba tan bien que yo nunca le pedía un centavo, cometí la torpeza de nunca hablar de dinero con mi pareja”, recordó.

Enrique Durán, el hombre en cuestión, era violento lamentablemente y luego vino su separación definitiva, pero también una deuda en la vida de la actriz, pues pagó mucho dinero que Durán tenía, ya que tenía una extensión de sus tarjetas de crédito y llegó a deber más de 450 mil pesos.

Actualmente Enrique ha pagado más del 70% de su deuda por medio de bienes, situación que ha ayudado a Sugey a liberarse, pues llegó a dejar la cuenta de Ábrego con 50 pesos: “Mi dolor era tan grande que quería acabar con mi vida”, revela.

A Sugey no le quedó de otra más que internarse en una clínica, por un brote psicótico que experimentó antes de la pandemia. “Recuerdo que estaba en el balcón y Juanita me agarró del suéter, en ese momento me senté, empecé a llorar y le pedí que llamara a mis papás porque necesitaba ayuda”.

Sugey Ábrego es originaria de CDMX, desde la niñez se preparó como bailarina en la Escuela Nacional de Danza con Elisa Carrillo Cabrera, fue bailarina de Paulina Rubio, se ha desarrollado profesionalmente como actriz y conductora y también hace ventas, por lo que ahora su vida ha cambiado y se siente mucho mejor que antes.