"Quería vivir, pero su cuerpo se cansó", Fernando del Solar sabía que le quedaban seis meses de vida

Aparentemente, solo Anna Ferro, su mamá, hermanas y su ex esposa Ingrid Coronado, sabían que Fernando del Solar tenía poco tiempo de vida . "Fer ya estaba cansado, quería vivir, pero su cuerpo se cansó y finalmente llegó el momento que nunca queríamos que llegara".

Asimismo, este supuesto familiar, dijo a la revista antes mencionada, que Fernando mantuvo en secreto sus problemas de salud, pues no quería que sintieran lástima por él, "tal cual se dedicó a vivir estos seis meses como si fueran el último día de su vida".

El doctor pidió, tanto a Fernando del Solar como a su esposa Anna Ferro, tener muchos cuidados para evitar que algún virus se alojara en sus vías respiratorias, "ya que sus pulmones no podrían aguantar una neumonía más".

Francisco Inzunza

