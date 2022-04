¿Querían matarla? Intentan ENVENENAR a Noelia y su esposo Jorge Reynoso

Estados Unidos.- Un preocupante y peligroso momento atravesaron la cantante Noelia y su esposo el empresario Jorge Reynoso luego de que intentaran envenenarlos hace algunos días. Ante el atentado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se encuentra investigando el caso.

La pareja resultó afectada el pasado 18 de abril cuando se encontraba en el hotel Four Season de Beverly Hills, ubicado en Los Ángeles, California, cuando alguien tocó a la puerta de su habitación y les dejó un obsequio; una canasta repleta de frutas.

Noelia y su esposo están acostumbrados a este tipo de hospitalidades de parte de los lugares en los que se hospedan, aunque les pareció "raro" notar que el regalo no tenía etiqueta.

Horas más tarde, la cantante ordenó servicio a la habitación y cuando su comida llegó procedió a acomodar las frutas en la sala de la suite, como acto seguido, sus manos comenzaron a arder, en ese momento no se comió lo que planeaba. Jorge Reynoso, por su parte, le recomendó lavarse las manos, creyendo que se trataba de una irritación por otra cosa.

Pero la intérprete ignoró la recomendación de su pareja y comenzaron a comer, pasados unos 8 o 10 minutos comenzó a sentirse fatal y creyeron que habían sido las tiras de pollo que se habían comido, por lo que ella decidió tomarse medicamentos de libe venta, pensando que era una indigestión.

Al día siguiente, Jorge tomó una manzana y la mordió en dos ocasiones, pero de inmediato sintió que se le cerró la garganta y comenzó a sentir calor en todo el cuerpo, incluso, sensación de asfixia. Noelia le cuestionó si se trataba de una de sus alergias, pero él le pidió marcar a emergencias y se tiró al piso porque ya no podía hablar.

"Fue en cuestión de segundos, después me platicaron que Noelia intentó sacarme la lengua pues me la estaba tragando, cuando llegaron bastante rápido los servicios del hotel, me inyectaron algo, un antídoto antes de salir rumbo al hospital", relató el empresario en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Durante la conversación, Jorge sostuvo que Noelia le salvó la vida, pues supo cómo actuar de inmediato. Aquel día, a través de sus redes sociales, la cantante le dedicó un emotivo mensaje a su pareja y se mostró profundamente agradecida por la mejoría de su salud.

Sobre el intento de envenenamiento, se cree que era un atentado dirigido a Noelia, pero no se ha confirmado. De momento el FBI se encuentra investigando al atentado, pues se determinó que la fruta que les llevaron hasta su habitación tenía una toxina muy alta, un veneno para atentar contra sus vidas.

