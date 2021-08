Queta Lavat y el capricho que le cumplió a Jorge Negrete antes de morir

Quien es toda una celebridad en redes sociales a sus 92 años de edad es la actriz Queta Lavat, pues ella a pesar de ya no actuar sigue muy vigente ante la petición de sus fans.

Pero otro público desea saber más sobre el pasado y las anécdotas de la dulce mujer quien en una entrevista confesó el capricho que le concedió a Jorge Negrete antes de morir.

Ya estaba muy malito en el hospital lo fui a ver antes de que se fuera a Los Ángeles que haya murió y me decía "no se imagina como me atormentan aquí, me muero por un chile, no me dan chile", me fuí a la tienda y le compre una lata de chiles y un abridor y en mi bolsa llegue y le dije Don Jorge mire lo que le traje, confesó Queta Lavat.

Tras darle dicho manjar Jorge Negrete le dio las gracias a su amiga y hasta le dijo que se los comería cuando ella se fuera, pero la actriz ya miraba muy decaído al también esposo de María Félix.

Aunque otros artistas aseguran que Jorge Negrete era muy despota, Queta Lavat aseguró que el histrión siempre se portó de maravilla con ella y tiene recuerdos maravillosos con él.

Como era de imaginarse los internautas quedaron maravillados con la plática que tuvo Queta Lavat recordando sus años dorados cuando iniciaba en el mundo de la actuación.

"Qué hermosa señora, cuántas anécdotas debe tener en su haber, como haber actuado al lado de grandes artistas", "Hermosísima señora, todo un ejemplo de educación y porte", le escriben a Queta Lavat.