¿Quién canta y de qué trata "Rasputín", canción que se hizo viral en TikTok?

Durante la pandemia del Covid-19 muchas canciones se han vuelto virales en TikTok gracias a los diversos retos que han surgido en esta red social, que tomó gran auge durante los meses de la prolongada cuarentena. Uno de estos temas ha sido "Rasputín", canción que ha acompañado un challenge donde todo participante por lo regular muestra su tonificado cuerpo.

"Rasputín" es una canción disco compuesta y producida por Frank Farian, interpretada por el grupo alemán Boney M. integrado por el fallecido vocalista Bobby Farrell, Marcia Barrett, Maizie Williams y Liz Mitchell. El tema musical fue grabado el 8 de noviembre de 1977 e incluida en el álbum "Nightflight to Venus".

La canción es considerada como una semi biografía sobre la figura histórica de Grigori Rasputín, amigo y consejero del zar Nicolás II de Rusia y de la familia real a principios del siglo XX. El tema musical toma el estereotipo de este personaje como amante, curandero místico y demiurgo político.

Grigori Rasputín era un sacerdote de la iglesia ortodoxa y consejero de la zarina (esposa del zar); de acuerdo con los historiadores rusos, se sabe que esta persona era el amante de la esposa de Nicolás II y curandero de sus hijos, quienes padecían hemofilia. La canción de Boney M. además hace referencia a otro de los mitos sobre este personaje: sus actividades afectivas y sexuales, pues se menciona que "también era el maestro que las mujeres desearían".

Al principio de la canción la agrupación alemana canta: "había un hombre en Rusia hace mucho tiempo, era grande y fuerte, en sus ojos un resplandor llameante".

Ra, Ra, Rasputín, amante de la reina rusa, había un gato que realmente desapareció. Ra, Ra, Rasputín, la gran máquina del amor de Rusia, fue una lástima cómo le fue.

"Pero por su afición por la bebida y la lujuria, y su hambre de poder, empezó a ser conocido por más y más gente. Las exigencias de hacer algo con este hombre escandaloso, se volvieron más y más ruidosas", dice otra parte de la canción "Rasputín".

Asimismo Boney M. cuenta en su canción que para asesinar a Grigori Rasputín lo tuvieron que envenenar con cianuro, pero no funcionó, le dispararon, pero al final murió ahogado luego de ser arrojado en el río Nevá (en el noroeste de Rusia). Cabe mencionar que otros de los éxitos musicales internacionales del grupo Boney M. fueron "Daddy cool", "Ma Baker", "Sunny", "Gotta go home" y "Rivers of Babylon".

¿En qué consiste el "Rasputín challenge"? Desde hace unos meses "Rasputín" de Boney M. tomó un nuevo aire; la canción de la década de los 70's volvió a tener gran éxito y se hizo viral en TikTok gracias un challenge.

Dicho challenge consiste en hacer lip sync con los primeros segundos de la canción, justo en la parte donde dice: "there lived a certain man in Russia long ago". Posteriormente en la segunda línea del tema que dice: "he was big and strong in his eyes a flaming glow", los participantes, muestran su fuerza y tonificado cuerpo.