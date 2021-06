"¿Quién chin... le cree?": YosStop se lanza con todo contra Bárbara de Regil

La actriz Bárbara de Regil no ha dejado de crear polémica en los últimos días, entre el escándalo por los influencers en propaganda al PVEM en plena veda electoral, y el enfrentamiento con un reconocido nutriólogo por “desenmascarar” la calidad en su marca de proteína.

Entre tantas críticas que la también influencer y empresaria ha recibido, ha sido Yoss Hoffman, mejor conocida como YosStop quien más fuerte arremetió contra ella, llamándola “mentirosa” y “manipuladora”.

En un video de TikTok, la hermana de DebRyanShow se lanzó con toda contra la actriz de ‘Rosario Tijeras’, luego de que esta hiciera un video en defensa propia por su pleito con el nutriólogo Aries Terrón y su alianza con el Partido Verde Ecologista de México.

“Opino muchas cosas, pero si quiero comentar un par de cosas de su último video de Instagram”, dijo YosStop al inicio de su video en TikTok, donde se le lanzó con todo a la actriz.

“Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándose la nariz porque no he parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional”, agregó.

La influencer se burló de la imagen positiva y la alta inteligencia personal que la actriz presume, asegurando que esto es una idea falsa que intenta vender.

“Hay algo que se llama positivismo tóxico y mucha gente dice que eso es lo que tiene Bárbara de Regil, pero no, eso no es lo que tiene. Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra, de muy inteligente emocional cuando no lo es, y se esfuerza tanto que parece un positivismo tóxico, pero no lo es”.