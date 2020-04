¿Quién dice la verdad: Juan de Dios Pantoja o Lizbeth Rodríguez?

Una nueva polémica han protagonizado los youtubers Juan de Dios Pantoja y Lizbeth Rodríguez. La "Chica Badabun" fue quien desató el escándalo de la supuesta traición del youtuber a Kimberly Loaiza con Kevin Achutegui; de acuerdo con el también cantante fue ella quien filtró un par de videos con contenido sexual para "atacarlo". En un reciente video que publicó en su canal de YouTube aseguró, "quiere (Lizbeth) hundirme de cualquier forma".

Juan de Dios Pantoja aseguró que todo esto lo hace supuestamente Lizbeth Rodríguez y Badabun, para aumentar sus números. "Esa empresa y ella solo quieren números, no les importa si tienen que destruir una familia, no les importa si tiene que dañar psicológicamente a alguien, sinceramente si la intensión de Lizbeth fue querer abrirle los ojos a Kimberly, porque no le mandó eso por privado".

Ante toda esta situación Lizbeth Rodríguez informó que ha recibido muchas amenazas a través de redes sociales y culpa públicamente a Juan de Dios Pantoja, por si algo llega a pasarle. La youtuber aseguró que ella no filtró esos videos que causaron tanto revuelo y no tener la intensión de destruir ninguna familia.

La "Chica Badabun" señaló que lo más feo de todo esto, es la traición y engaño de Juan de Dios Pantoja y Kevin, a Kimberly Loaiza.

Si algo me pasa, lo culpo públicamente, porque está amenazando a un montón de gente en este momento.

"Yo apoyo a las mujeres, siempre las voy a apoyar y a todas las personas que están recibiendo una injusticia", comentó Lizbeth Rodríguez.

