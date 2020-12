¿Quién diseñó el outfit navideño de Kim Kardashian, del que muchos siguen hablando?

Al tratarse de una festividad como la Navidad, las integrantes del Clan Kardashian-Jenner no usarían para la ocasión un outfit cualquiera. Este año las estrellas del programa de televisión "Keeping up with the Kardashians", se reunieron en casa de Kourtney Kardashian para la celebración navideña. Aunque la joven multimillonaria Kylie Jenner trató de acaparar las miradas con su ajustado vestido rojo de látex, su hermana Kim Kardashian la opacó.

Una vez más la esposa del rapero estadounidense Kanye West, "rompió el Internet" con su vestido navideño. Se trata de un outfit de dos piezas compuesto por un corsé y una falda satinada, una creación de la firma italiana Schiaparelli para su división de Alta Costura. Lo que más llamó la atención fue el corsé color verde que tenía marcados unos abdominales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Feliz Navidad a todos, un agradecimiento especial Daniel Roseberry por mi increíble vestido que me hizo sentir festiva este año, a pesar de que nuestra fiesta de Nochebuena fue cancelada. Fue perfecto para disfrazarse y celebrar con la familia este año, espero que todos hayan tenido unas vacaciones felices y saludables", manifestó Kim Kardashian en un post en su feed de Instagram, donde compartió una serie de fotos modelando desde varios ángulos fue vestido de Navidad.

El diseñador originario de Texas, Estados Unidos Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli y la mente maestra del outfit de la socialité, expresó en sus redes sociales que ver a Kim Kardashian en un Schiaparelli couture personalizado, era un milagro navideño. "El corpiño con abdominales es de cuero moldeado frotado para ser verde Jaguar, la falda es de terciopelo de seda absenta y los pendientes colgantes de gran tamaño, son un adelanto de la próxima colección de alta costura". (Con un minivestido ajustado Kylie Jenner posa como toda una diosa y con joyas Dior).

La socialité estadounidense de 40 años de edad, dividió opiniones con respecto a su outfit navideño. Foto: Instagram @kimkardashian

En abril de 2019 Daniel Roseberry fue nombrado director creativo de Schiaparelli, luego de la salida del diseñador Bertrand Guyon de esta casa de modas. Daniel estudió en el Fashion Institute of Technology de Nueva York antes de comenzar su carrera en el mundo de la moda en Thom Browne en 2008.

Cabe mencionar que la hija de la momager Kris Jenner, por su atuendo navideño fue comparada con las Tortugas Ninja y hasta con Hulk. "Me río de esos pendientes", "ella es Hulk", "aquí afuera luciendo como Hulk, pero está bien, feliz Navidad", "no puedo esperar a todos los memes de Hulk", "ese atuendo es horrendo", "¿qué carajos está usando?", "estoy recibiendo vibraciones de Tortugas Ninja mutantes", "no es halloween", "cuando Kimmy se viste de Tortuga Ninja para Navidad", fueron algunos de los comentarios que recibió la socialité estadounidense.

Por otra parte, el 2021 será el año en el cual el reality show "Keeping up with the Kardashians" llegue a su final. En octubre pasado Kim Kardashian manifestó en un comunicado que este programa de televisión convirtió a toda su familia "en quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre".

Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos.