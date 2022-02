¿Quién diseñó los anillos de compromiso de HyunA y DWAN, Idols que desafiaron industria del K-Pop?

Con respecto al precio de los anillos de DAWN y HyunA , dijo: "para ser sincero, el costo de sus anillos ha pagado mi alquiler de un año, el amor no es barato. ¡En definitiva, estoy muy contento de ver a la feliz pareja y sus anillos que parecen tan felices como ellos!".

Asimismo, el diseñador de joyería mencionó que se invirtió mucho amor, esfuerzo y tiempo en los anillos, "y me está matando simplemente ver a la gente sacar conclusiones sobre las piezas sin ningún tipo de investigación proactiva o diligencia debida".

La noticia ha causado gran furor. Los cantantes surcoreanos HyunA y DAWN , la pareja que desafió la industria del K-Pop , anunciaron su compromiso y ahora su boda, será uno de los acontecimientos más esperados por sus millones de fans. No queda la menor que su unión, no será una simple celebración y como primer indicio, los extravagantes anillos de compromisos con los cuales sellaron su compromiso.

Francisco Inzunza

