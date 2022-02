¿Quién diseñó los espectaculares vestidos que usó Ángela Aguilar en Premio Lo Nuestro 2022?

"No cabe duda que lo hecho en México está hecho con raíces, calidad, sueños y sobre todo mucho amor. Gracias, por confiar en nuestro trabajo y por mostrarnos la sencillez y la humildad que están detrás de un gran artista como tú. Ha sido un sueño hecho realidad llevar a cabo este proyecto tan especial para ti. Sigue brillando y compartiendo con tu inspiración y tu arte".

Ángela Aguilar fue galardonado como "Artista revelación femenina" , en la reciente entrega de Premio Lo Nuestro 2022 , otorgados por la cadena de televisión estadounidense Univisión a los artistas más destacados del año. El magno evento se llevó a cabo en el FTX Arena de Miami, Florida, Estados Unidos. La hija menor de Pepe Aguilar no solo fue ganadora de un premio, sino también cautivó con voz al interpretar "La Malagueña" y provocó gran furor con los vestidos que usó.

