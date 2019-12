Quién era Brian del Prado concursante de Enamorándonos asesinado

El programa más exitoso de Tv Azteca Enamorándonos se encuentra de luto tras el asesinato de Brian del Prado, quien apareció en varias emisiones del reality e incluso fue novio de la polémica Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita.

Brian del Prado era uno de los personajes más polémicos del vespertino pues salió con varias flechadas, pero al parecer ninguna era la indicada, pues mantuvo una intensa relación amorosa con Bebeshita, con quien después se enfrentó en algunas ocasiones, debido a los celos que aún había entre ambos al conocer a otras personas.

Por si fuera poco el exconcursante confesó en alguna ocasión el problema que tuvo con las adicciones pues le trajo muchos problemas.

"Yo creo que lo peor que mee ha pasado en la vida fue haber caído en el tema de las adicciones eso fue lo que cambió mi vida por completo porque yo en esa etapa tenía 18 años entonces vivía la vida sin limites no me preocupaba nada, ni mis papás, me preocupaba nada más por mi por mi relajo...", dijo Brian a principios de este año.

Hasta el momento la famosa Bebeshita no ha dicho nada al respecto sobre su ex pero algunos usuarios ya le están preguntando por quien fuera su pareja durante algún tiempo.