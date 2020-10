¿Quién era Dmitriy Stuzhuk, influencer que no creía en el Covid-19 y falleció tras contagiarse de este virus?

Desde que fue declarada la pandemia del Covid-19 en marzo pasado, muchas personas creyeron o siguen creyendo al día de hoy, que este virus es un invento de los gobiernos, que este virus no existe y por lo tanto, continuaron (o continúan) con su estilo de vida de manera ordinaria. Uno de estos casos fue el influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, quien no creía en el virus y tras haberse contagiado, lamentablemente murió.

Dmitriy Stuzhuk tenía 33 años de edad; estaba casado con la también influencer Sofia Stuzhuk y era padre de tres hijos. En el último post que publicó en su feed de Instagram unos días antes de morir, el influencer ucraniano enfocado en fitness contó que se contagio de Covid-19 en un viaje que hizo a Turquía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como todos saben por las historias, tengo Coronavirus. Hoy, al regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por escribir al menos algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos de manera convincente: también pensé que no hay Covid, y todo es relativo, hasta que me enfermé. ¡La enfermedad no es efímera.

Asimismo en aquel post Dmitriy Stuzhuk mencionó que se sintió mal en el segundo día estando en Turquía. "Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y tenía problemas para respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente comencé a toser, pero no tenía temperatura, tampoco había síntomas especiales de la enfermedad, así que pensé que podrían ser las consecuencias después de los deportes, el cambio climático y la nutrición, bueno, además de dormir con aire acondicionado".

Dmitriy Stuzhuk lamentablemente, aprendió la lección demasiado tarde

Después de regresar de Turquía, el influencer inmediatamente se hizo varias pruebas y "resultó ser positivo (a Covid-19)".

Al día siguiente fui a hacer una tomografía computarizada, me recetaron tratamiento e insistí en la hospitalización. Esta es una historia aparte, porque ahora hay reparaciones, el hospital está completamente lleno de gente, algunos viven en el pasillo, no hay comida, ni papel, ni cubiertos tampoco. Nadie me advirtió sobre eso.

En este post el influencer compartió unas fotografías suyas donde se mostraba con un aparato de oxígeno para ayudarlo a respirar. El Covid-19 agravó su salud debido a que, a pesar de tener un estilo de vida muy fitness, tenía problemas en el sistema cardiovascular y su corazón fallaba.

El influencer tenía más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @stuzhuk_dmitriy

Fue su esposa Sofia Stuzhuk quien dio a conocer la muerte del influencer el pasado sábado 17 de octubre. "Ya no estábamos juntos, pero eso no hace que deje de dolerme, lo siento mucho. Gracias por todo, por ser tan importante, mi mayor maestro, guía y padre de mis hijos", expresó en sus redes sociales junto a una fotografía familiar.

Hemos vivido y experimentado mucho contigo, estuviste cerca tanto en el dolor como en la alegría. Me enseñaste mucho. Te estaré agradecida por el resto de mi vida, por nuestros tres hermosos hijos, por toda la invaluable experiencia y por quien me convertí contigo. Me conociste muy joven, una chica normal de 19 años, estudiante de segundo año. Se enamoró de mí lo mejor que pudo. Se lo llevó para sí mismo y lo cuidó lo mejor que pudo.

"Me enseñaste tantas lecciones, crecí contigo. Me convertí contigo en la madre de tres hermosos hijos e incluso uno celestial, aprendí a ser adulta e independiente contigo, me volví autosuficiente contigo, encontré mis heridas y dolores contigo. Encontré algo en lo que trabajar, encontré puntos de crecimiento, me convertí en Sofia Stuzhuk. Constantemente se me ocurría algo nuevo y cambiaba de opinión un millón de veces, y tú lo aceptaste todo, estuviste conmigo en los momentos más difíciles y hermosos de mi vida", escribió en memoria de su esposo Dmitriy Stuzhuk.