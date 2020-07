¿Quién era Haruma Miura, actor de "Attack of Titan" encontrado muerto en Japón?

El joven actor Haruma Miura fue encontrado muerto por su representante en su departamento en Minato Ward, en Tokio, Japón. De acuerdo con sus primeras declaraciones, su mánager fue a buscarlo a su casa ya que no se había presentado a trabajar y asimismo, no respondía a sus mensajes y llamadas.

De acuerdo con una publicación del diario The Japan Times, Haruma Miura fue encontrado ahorcado en su casa; su representante con la esperanza de salvarlo lo llevó de inmediato a un hospital, sin embargo, al poco tiempo de haber llegado fue confirmada su muerte. Se cree que el actor japonés se quitó la vida, ya que cerca de su cuerpo estaba una nota que escribió, aparentemente una nota de despedida.

Haruma Miura originario de la ciudad japonesa Tsuchiura, hizo su debut como actor a los siete años de edad en el drama de la NHK "Agri". Gracias a su talento actoral obtuvo papeles prominentes en películas como "Koizora" (2007) y "Kimi ni Todoke" (2010).

El actor también participó en la premiada película de "The Eternal Zero", estrenada en 2013 y dirigida por el famoso cineasta japonés, Takashi Yamazaki. Gracias a su interpretación en dicha producción el joven fue nominado como Mejor Actor Secundario por la Academia de Cine Japonesa.

Una de las producciones por las más se le recuerda es por el filme en acción real del anime de "Attack of Titan", estrenada en 2015 con Haruma como su protagonista, interpretando a Eren Jaeger.

Asimismo debutó como integrante del grupo de J-pop, Brash Brats. Haruma Miura gozaba de gran fama en el país del sol naciente; otras de las grandes producciones en donde demostró su gran talento artístico, fue en los dramas de televisión "Bloody Monday" y "Last Cinderella".

En su cuenta de Instagram a menudo publicaba fotos de platos que cocinaba. En su trigésimo cumpleaños en abril, el actor publicó un video en el que hablaba sobre su entusiasmo por "ofrecer a los fanáticos entretenimiento de alta calidad". Haruma aparecería en una serie dramática de televisión a partir de septiembre y en un musical que comenzará al final del año, incluso en su último post en Instagram comentó al respecto: "¡estamos trabajando duro para hacer que el elenco, el personal y todos los que están frente al televisor se rían aún más en septiembre!".

última publicación de Haruma Miura en su cuenta de Instagram, cuatro días antes de morir.

En su perfil en Instagram con más de 1.4 millones de followers, sus fans han lamentado su sorpresiva muerte. "Te conocía solo en los medios, y no me conoces, fuiste mi actor favorito porque me atrajo tu apariencia hermosa y transparente, tu sonrisa despreocupada. Me sorprendió saber sobre el obituario. Todavía tengo la sensación de pérdida como si perdiera a mis familiares o amigos. Hiciste sonreír a personas que no conoces y te divertiste. Muchas gracias", escribió un fan.

